Hexio 令人費解的進階變化連連看遊戲（iPhone, Android）

連連看遊戲相信大家小時候都有玩過，照著點點上的數字，逐一將點與點連接起來，，

最後就可以連成一個有意義的圖案，而本篇要介紹的「Hexio」雖然也算是連連看遊戲的一種，不過它算進階變化版的，無論大人還是小孩來玩都會很有挑戰性哦！

遊戲關卡中的節點上都會標示著「數字」，代表該點需連接的次數，但連接線之間不可重疊，所以得想辦法運用其它的「錨點」來將連接線相互巧妙隔開。雖然將點連成線後並不會有特別的圖案出現，但成就感絕對是滿滿的！

關卡數並不多，目前總共也只有 96 關，不過隨著關卡的推進，將會加入越來越多的障礙元素，像是更多不同顏色的節點，或是阻擋方塊、雙色節點等更多不同的難題，讓人越玩越起勁！喜歡動腦的朋友，可以來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hexio

Hexio 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Logisk Studio Inc.

Logisk Studio Inc. 官方網站： https://www.logiskstudio.com/

https://www.logiskstudio.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，直接點擊中間的關卡大按鈕即可進入遊戲。不過初次進入會先詢問玩家關於顯示廣告內容的部份，可視自己的喜好來做選擇。

接著就會進行一些玩法教學，從節點拖曳至另一個節點就可以拉出連接線。

成功連接即可進入下一關。節點上的數字代表需要連接的次數，例如下方節點上標示「2」的，在連接後就會變成「1」，而原本「1」的就會變成「0」。將所有的節點都歸零即可過關。

在關卡中還會出現一些「錨點」，這些錨點可以幫助我們隔開連接線。不過每一個出現的「錨點」都必須被使用才可過關。

如果發現自己不小心連錯了，只要在線段上劃線即可切斷重畫。

規則大致上就是這樣，接下來就是玩家們的動動腦時間了，隨著關卡的推進將會有更多有趣的謎題出現唷！快來一起挑戰吧！