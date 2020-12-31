Monkeytype 線上英打練習工具，多種測驗模式！不只練英打也可練各種程式語言！

「Monkeytype」是一個很簡約的線上打字練習工具，以英打為主，使用英語中最常見的 200 個單詞來產生練習短文，，

你也可以依需求修改練習的時間、文長，甚至是練習其它不同的語言，其中也包含像 C++、Javascript、html、python……等程式語言。

提供多種不同的測驗模式，預設以「時間」做為測驗標準，在 30 秒的時間內，儘可能的輸入文字，在時間結束後，就可以立即知道自己的打字速度 wpm、正確率、所輸入的字元數等數值，若選擇註冊帳號，除了可保留每次的成績外，還可以與全世界的使用者進行比賽排名唷！

另外，也可以「總字數」或是使用「語錄」來進行測驗，當然若有其它想練習的文章內容，「Monkeytype」也有提供自訂輸入內容的功能。其它可以自行調整的部份還有相當多，像是可以加入打字的音效、不顯示錯誤字或是在結束時才列出所有錯誤記錄、切換為彩色模式等，有多達 70 個設定項，有興趣的朋友可以再深入了解。

對於想要練習英打速度，或是想提高寫程式語言速度感的朋友來說，它都是蠻不錯的練習工具哦！

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網頁畫面：

開啟網頁後，在右上角可以看到一些基本的測驗模式設定功能，包含時間、字數、語錄以及自訂，是否要加入標點符號以及數字……等。

 

選擇 time 時間，有 15、30、60 及 120 秒可選擇；words 字數則有 10、25、50、100 字；quote 語錄的部份，可選擇不同的文長；而 custom 自訂就可以點擊「change」，將想練習的文章內容貼入。

 

中間的文字就是要進行測驗的內容，輸入第一個字母後，就會開始依據所選擇的測驗模式計算時間或字數，以「時間」模式為例，上方會顯示倒數秒數，下方則是目前的打字速度。

 

若有打錯的地方，會以紅字提示。

 

測驗結束後，就可以看到完整的測驗結果，包含平均打字速度、正確率、輸入的字元數等。點擊下方的「Sign in」可註冊登入保留成績。

 

在網頁下方有兩個按鈕說明，按下鍵盤上的「tab」可重新測驗，「esc」則可開啟相關的指令列。

 

指令列中有相當多的自訂項目，大家可以依需求來做調整哦！

 

像是語言的部份除了英文外，還有西班牙文、法文、阿拉伯文、俄文、印尼文、德文等，甚至有多種程式語言可以選擇唷！

 

最後更新：12-31, 2020 下午 5:21

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