Kurit 用磚塊互推、錯綜複雜的禪風益智解謎遊戲（iPhone, Android）

「Kurit」是一款規則簡單，但玩起來超級困難的益智解謎遊戲，每個關卡中都會有一些不同花紋的磚塊，，

直向紋路的只能直向移動，橫向紋路的也只能橫向移動，以此類推，而遊戲的最終目的就是要將這些磚塊移動到相同紋路的格子中才能過關。

遊戲共分為三個難度等級，每個難度有 16 關，雖然關卡數不多，可是真的相當燒腦，在第一個難度等級「CALM」的第 7 關，就會面臨複雜的謎題，所有的磚塊將會互相阻擋、完全的打結，所幸關卡並沒有什麼嚴格的限制，任何時候想要重新來過都沒問題，也可以無限次數的返回上一步哦！

而與其它解謎遊戲不同，它並沒有提供任何的「提示」，所有的謎題只能靠玩家自己來解開，適合熱愛益智解謎遊戲的朋友來挑戰。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kurit

Kurit 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Digifirefly Apps

Digifirefly Apps 官方網站： https://kurit.app/

https://kurit.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊中間的「▶」，就可以從第 1 關開始挑戰。

接著會進行簡單的玩法教學。在關卡中可看到四種不同紋路的磚塊，必須將它們移動到相同紋路的灰色格子中，磚塊的移動方向會受限於上方的紋路，直向的只能直向走，右斜紋就只能往右上或右下移動，以此類推。遊戲盤沒有邊界，可穿梭移動。點擊「peek」按鈕可查看所有灰色格子的位置。

第 1 關很簡單，按照規則將磚塊移動到指定的位置即可過關。遊戲會記錄每一關的最佳成績，如果有連上網路的話，還會進行排名唷！

接著磚塊之間就會開始需要利用彼此的特性互相推移，才能讓它們去到該去的地方。

當磚塊越來越多時，就不容易看見灰色格子的位置，此時就可以按壓下方的「Peek」不放，就能瀏覽它們的原貌了。