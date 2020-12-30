「微鋼琴」可以隨時隨地彈奏樂曲的虛擬小鋼琴（iPhone, iPad）

鋼琴不像其它方便攜帶的樂器，可以隨身帶著到處彈，而且買一架鋼琴除了所費不貲外，，

也要有足夠的空間可以擺放，讓許多人雖然內心憧憬這樣彈奏起來優美的樂器，但卻仍然不敢踏上學習之路。

其實如果想試試彈鋼琴的感覺，或是想隨時隨地都可以有琴彈的話，在 Google Play 與 App Store 都有一些虛擬鋼琴可以下載來玩，本篇要介紹的就是可以在 iPhone、iPad 上使用的「微鋼琴」。

「微鋼琴」一次可顯示的鍵數從最少 8 鍵至最多 17 鍵，可視自己的彈奏需求來做調整，其完全類比真實的按鍵與發音，彈起來的聲音就像在彈奏真正的鋼琴一般，還可透過「錄音」鍵錄製自己的所彈奏的樂曲唷！

雖然一個螢幕畫面可顯示的琴鍵範圍有限，不過如果想要演奏比較完整的歌曲，也可以請家人朋友支援一下，組合多部手機將琴鍵連接起來就能擴大可彈奏的琴鍵範圍了。可接受多鍵同時按壓，想要彈什麼樂曲都可以嘗試看看哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 微鋼琴

微鋼琴 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： 蓉 李

蓉 李 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「微鋼琴」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式直接就可以開始彈奏鋼琴，拖曳上方的滑塊可調整琴鍵的顯示範圍。

點擊右上角的「■」可開始錄音，再次點擊「‖」即可停止錄音。

停止錄音後，可選擇「播放」或是「查看」錄音列表，點擊右上角的選單鈕也可開啟錄音列表。

點擊左上角的「齒輪」進入設定，可調整要顯示的鍵數以及是否要顯示「鍵位提示」。

鍵數最少 8 鍵，最多可顯示 17 鍵，可依彈奏的需要來做調整。