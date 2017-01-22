注意！此軟體可在 Windows, Mac 與 Linux 等系統中製作各版本的 Linux 系統開機 USB 隨身碟、開機記憶卡，不可拿來製作 Windows 開機隨身碟。欲製作 Windows 系統的 USB 開機隨身碟，請改用 WinToFlash, ISO to USB, Rufus 等工具。

一般情況下，如果要安裝Ubuntu或其他Linux系統時，都會先把Linux系統的ISO檔下載回來、燒成光碟後，用光碟開機再執行系統安裝工作。

不過如果你常常需要測試不同版本的作業系統，或者你要安裝的電腦並沒有光碟機可用，甚至你希望直接使用USB開機、使用安裝在USB隨身碟裡的Linux系統功能，都可以試試看下面這個簡單好用的UNetbootin小工具。

UNetbootin軟體可以幫我們將Linux系統的ISO檔灌到USB隨身碟裡，並且讓USB隨身碟可支援電腦開機作業，讓我們不管是要執行系統安裝工作或直接使用USB隨身碟裡的系統開機、上網、打作業，都可以輕鬆搞定！

UNetboot提供兩種版本，可分別在Windows與Linux系統中執行Live USB開機隨身碟的製作工作。可灌製的Linux系統包含各版本的Ubuntu、Fedora、Debian、Linux Mint、openSUSE、FreeBSD、CentOS、Gentoo、Zenwalk、PCLinuxOS....等等。執行時，除了可以直接從ISO檔製作Live USB開機隨身碟之外，還可從選單中點選你要安裝的Linux版本，直接從網路下載、安裝指定版本的OS，是個相當方便的好用工具。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： UNetbootin

UNetbootin 軟體版本： 625

625 軟體語言： 中文版

中文版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 4.60 MB

4.60 MB 系統支援： Windows,Mac, Linux

Windows,Mac, Linux 官方網站： http://unetbootin.sourceforge.net/

http://unetbootin.sourceforge.net/ 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將UNetbootin軟體下載回來、直接按兩下即可執行，如果你手邊沒有Linux系統的ISO檔，可以從最上面的「發行版」選單中點選你要安裝的Linux版本，讓UNetbootin程式自動從網路下載、安裝指定版本的Linux作業系統。

第2步 如果你已經下載了想要用的Linux作業系統的ISO檔，可以在「Diskimage」欄位中選取你要使用的Linux光碟ISO檔。

第3步 在最下面點選你的USB隨身碟磁碟代號之後，在按一下「確定」按鈕，即可開始安裝。

第4步 慢慢等.…。

第5步 完成後，按下「退出」按鈕，然後請依照下面文章的介紹，讓電腦從USB隨身碟開機，來執行或安裝新的Linux作業系統。