「New Year 2021 Fireworks」新年煙火動態桌布（Android）

多災多難的 2020 總算是接近尾聲了！緊接而來的 2021 年跨年夜你打算怎麼度過呢？今年除了特別的冷之外，還有疫情的影響，人多的地方真的還是少去為妙，，

不如就在家與家人朋友小聚，寫個「年」字在午夜 12 點的那一刻一起跨過去就好？

如果這樣還是少了一點新年的氣氛，就在手機下載「New Year 2021 Fireworks」一起放放美麗的高空煙火吧！這款新年煙火動態桌布可以在手機桌面上無窮無盡的大放煙火，紅、黃、藍、綠、橘、紫各種顏色通通有，此起彼落好不熱鬧！還會在畫面中間擺上大大的 2021 字樣，與你一起歡慶新年！

煙花的顏色、數量多寡都可以自己設定，甚至還可以加入煙火的音效聲，讓你感覺更身歷其境！重點是在家跨年溫暖又安全唷唷唷～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： New Year 2021 Fireworks

New Year 2021 Fireworks 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Aqreadd Studios

Aqreadd Studios 官方網站： https://www.aqreadd.com/apps/

https://www.aqreadd.com/apps/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「New Year 2021 Fireworks」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，點擊「OPEN」即可預覽煙火動態桌布，點擊右上角的「齒輪」可進入設定。

第2步 在設定裡，可以依需求來調整煙火的樣式、是否開啟音效、決定 2021 字樣的顏色、煙火的數量與顏色……等。

第3步 完成設定後，點擊左上角的箭頭返回上一頁，再點擊「設定桌布」即可選擇要套用到主畫面或與螢幕鎖定同步套用。