Memorize 用撲克牌結合位置記憶法訓練你的記憶力！（Android）

「Method of loci」或「Mind palace」在中文可翻譯為「位置記憶法」，是一種增加記憶力的方法，主要是利用在熟悉環境中找出一些特定的位置，，

透過圖像的聯想力將需要記住的內容融入到其中，藉此加強記憶的連結，之後當需要回想這些內容時，就能輕易的提取相關的記憶。

而這款「Memorize」就是可以配合「位置記憶法」來進行的記憶訓練遊戲，每回合會給玩家 13 張撲克牌，一開始只有單一的花色，打亂牌的順序，讓玩家將這些牌的順序記下來，之後再進行測驗，並會在測驗結束後，為玩家的各項特質進行評分。

這些特質包含記憶、準確度、自信、速度與敏捷，在評分後還會將數值以雷達圖呈現，讓你可以更了解自己的能力分佈。當第一階段練習的差不多之後，你還可以逐步的增加撲克牌的花色、張數來提高困難度。

雖然靠硬背也是可以記上不少的牌數，但肯定有其極限，如果對增強記憶有興趣的話，不妨進一步了解「位置記憶法」，你會發現原來自己的記憶力還有更多的發展空間唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Memorize

Memorize 軟體語言： 英文

英文 開發人員： naveejr

naveejr 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Memorize」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟程式後，點擊「PLAY」就可以看到一組 13 張的撲克牌，左右滑動可切換下一張，依序將牌全部記下。

看完所有的撲克牌後，可依自己的狀況選擇「REVIEW」再看一次或「READY」直接進入測驗。測驗時，下方會提供 4 張待選牌，依序將所有的牌都選出即可完成測驗。

將所有的牌都選出後，就可以看到這回合的成績囉！

你的各項成績也會以雷達圖的方式呈現在首頁上。點擊右上角的「齒輪」可進入設定，「Suits」可選擇其它的花色或是加入兩種以上的花色。「Deck size」則可增減要測驗的撲克牌張數。