Emoji Scavenger Hunt 真實世界的表情符號尋寶遊戲（iPhone, Android）
「Emoji Scavenger Hunt」是一款以表情符號為主題的尋寶遊戲，玩家需透過手機的相機鏡頭，在真實世界中尋找題目所顯示的表情符號物品，，
不過每回尋寶都有限制秒數，如果在時間內無法成功找到需要的物品，那麼遊戲就會立即終止，但下回再次挑戰你的戰績並不會歸零，而是從上回的記錄接續下去，這意思就代表，之後尋寶的時間只會越來越緊迫啊～～～
免費版本的遊戲只開放一款 Standard Pack 標準遊戲包可玩，其餘的 Holidays Pack、At Home Pack……等遊戲包，就需另外付費購買囉！放假不知道要做什麼的話，就來試試看這款尋寶遊戲吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Emoji Scavenger Hunt
- 軟體語言：英文
- 開發人員：BuildLoop
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 5.1 以上版本
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
遊戲畫面：
打開遊戲後，點擊「Start」即可開始尋寶。畫面上會顯示需要尋找的表情符號物品，並會說明有多少的時間可以找。
接著就可以開始尋找。當你在尋找時，AI 會一直說出它從螢幕上看到的東西，有時候可能需要調整距離或角度，才能辨識成功。
在時間內成功找到，就可以再進行下一關，但隨著關卡數越後面，可以尋寶的時間就越來越短，從 30 秒開始遞減，每過 1 關扣 1 秒。
如果無法在時間內找到，遊戲就會結束啦～結束時都會自動跳入 Emoji Shop 畫面，免費版本只有第一個 Standard Pack 可以玩，其餘的遊戲包都需付費購買。點擊左上角的「BACK」就可以返回主畫面重新挑戰囉！
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