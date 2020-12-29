Adobe Remove Background 線上去背工具，還可更換單色背景或模糊背景！

現在想幫照片去背再也不需要有什麼專業的照片編輯技術，有太多厲害的線上工具就可以輔助我們達到照片去背的需求，除了之前介紹過的 remove.bg、Trace by Sticker Mule、Removal.ai 等網站外，Adobe 的免費線上照片編輯器 Adobe Photoshop Express 中，也有一項「移除背景」的功能，操作方式同樣超級簡單，只要會把將照片丟入網站即可進行去背！

在去背後，可選擇三種不同程度的模糊背景效果，或是套入各種不同的單色背景，當然也可以保留透明背景以便後續的使用，完成背景的選擇後，就可以保存為 JPG 或 PNG 圖檔

大多數的線上去背工具，在上傳圖檔並去背後，通常解析度都會有所縮減，而透過 Adobe Photoshop Express 來移除背景，雖然圖檔的解析度也會稍微的縮減，但與原圖相去不遠，這點對於設計人員來說是相當友善的唷！

雖然 Adobe Photoshop Express 的服務都是免費的，不過仍必須先進行註冊，除了可利用 Email 來註冊外，也可選擇 Google、Facebook 或是 Apple 帳號直接連結登入，就能使用完整的功能了。

有去背需求的朋友可以參考看看

網站名稱： Adobe Photoshop Express

Adobe Photoshop Express 網站網址：https://photoshop.adobe.com/

使用方法：

第1步 開啟網頁後，點擊「上傳檔案」從電腦選取欲去背的照片，或是直接將照片拖曳到網頁中（若開啟網頁是英文介面，在註冊登入後就會自動轉為繁體中文了）

第2步 照片上傳後，在左側就可以找到「移除背景」的功能，點擊就會引導你進行登入註冊的步驟

第3步 可選擇用 Email 註冊，或是連結 Google、Facebook、Apple 帳號登入

第4步 成功登入後，回到原來的網頁就會自動進行「移除背景」的動作雖然需要稍等一下，但是值得的

第5步 去背的效果相當不錯，在右側還可以選擇要模糊背景、單色背景或是保留透明背景選擇後，再按下「套用」

第6步 左側還有一些其它的編輯工具可以選用完成編輯後，就可以點擊上方的「下載」

第7步 接著選擇需要的格式後，就可以點擊「下載」將圖片保存下來使用