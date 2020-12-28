Fastival 間歇性斷食輔助計時器（iPhone, iPad）
近幾年越來越多人使用「間歇性斷食」來幫助減肥，常聽到的以 168 或是 5:2 為主，168 就是將一天 24 小時分為兩個時段，，
不過雖然這類型的斷食法規則很簡單，但實際上還是有很多眉眉角角需要注意，例如你可能會需要搭配防彈咖啡來幫助撐過長時間的禁食，吃的東西也很重要，如果在 168 的進食 8 小時內瘋狂的吃高熱量食物，減肥的效果也是很有限的。在網路上可以找到許多相關的資訊，有興趣的朋友，可以多了解後再開始執行唷！
而本篇要介紹的「Fastival」是一款輔助間歇性斷食的計時器，可以幫助斷食者記錄禁食與進食的時間，提供常見的 12：12、16：8、18：6 的時間組合，也可以自訂其它需要的時間組合或是以特定天數來進行間歇性斷食，都可以在開始前進行設定。
程式的介面相當漂亮，會在畫面中擺入一個餐盤，使用者還可以自訂餐盤的配色與盤中的食物類型，在斷食開始與結束時，只要按下按鈕它就會幫你進行計時，還有提供兩種尺寸的桌面小工具，可以直接擺放在主畫面，更容易查看自己的斷食、進食時間。
免費版本可滿足一般的使用需求，若需要自訂斷食時間組合或是變換介面外觀等，就會需要付費升級完整版囉！有興趣的朋友可以來試試看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Fastival
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Nicebyte UG
- 官方網站：https://www.fastival.app/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 14.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Fastival」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，點擊「Get Started」選擇要進行的間斷性斷食時間組合。後兩項自訂時間與天數的部份是完整版才能使用的功能。
第2步 接著會跳出這個 Get Pro 的畫面，點擊右上角的「x」關閉即可進入主畫面。在這邊可看到 Pro 完整版可使用的所有功能。
第3步 當開始斷食時，就點擊下方的「Start Fasting Now」開始計時。點擊下方的「Change Start Time」就可以修改開始斷食的時間。
第4步 點擊左上角的「畫筆」可調整餐盤的外觀配色，不過想要保存變更就需升級完整版。
第5步 在桌面上長按進入編輯模式後，點擊左上角的「＋」即可選用「Fastival」小工具。
第6步 有兩種尺寸的小工具可選用，點擊下方的「加入小工具」即可加到桌面。
第7步 當斷食結束後，點擊下方的「Finish Fasting」就會反過來計時可進食的時間，背景也會跟著有不同的變化。
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