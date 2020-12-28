[限時免費] Calcvier 任何地方皆可算的計算機鍵盤（iPhone, iPad）
雖然 iPhone 本身就有內建的計算機 App，不過每次要使用時，都必須跳離原本的畫面，，
「Calcvier」是一款超級無敵方便的計算機鍵盤，無論你當下正在用 LINE、Whatsapp、Facebook Messenger、iMessage 聊天，或是在 Safari 瀏覽網頁、在寫 Email，還是在寫筆記備忘錄……等，只要能開啟鍵盤，就能打開它立即滿足你的計算需求！
安裝完成先到 iPhone 的設定裡將其新增到鍵盤後，就可以使用了。提供最基本的加減乘除運算，會先乘除後加減，也有提供括弧可以使用，還能選擇將運算的過程完整的顯示出來唷！經常會需要使用計算機的朋友，可以參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Calcvier
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Sergei Shpygar
- 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
- 系統支援：iOS 11.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Calcvier」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 下載安裝後開啟即可看到使用教學，先打開 iPhone 的「設定」，點入「一般」。
第2步 接著點入「鍵盤」，再點入「鍵盤」。
第3步 點入最下方的「新增鍵盤」，選擇「Calcvier」即設定完成。
第4步 如果是使用 iMessage，在鍵盤上方就可以快速啟動「Calcvier」，點開就能立即使用計算機了。
第5步 其餘的 App，可在鍵盤左下角點擊「地球」，再從清單中選擇「Calcvier」，同樣可快速切換計算機。
第6步 預設不會保留計算的過程，按下等號後就只能看到運算結果，點擊右側的「↑」即可將結果傳到訊息框中使用。
第7步 若想將運算的過程保留下來，可點擊鍵盤左上角的按鈕，之後輸入的算式，就會被完整的顯示在運算框中。
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