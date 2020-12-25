「聖誕老人的房子」解開連環線索從密室逃脫吧！（iPhone, iPad）

聖誕節當然得來玩點應景的遊戲，這款「聖誕老人的房子」是一個密室逃脫類的遊戲，主場景當然就是在聖誕老公公的房子裡囉！玩家必須在房子裡尋找各種線索，，

並解開一個又一個機關，最後將上鎖的馴鹿解鎖後，就能成功的逃出。

雖然大部分的玩家評價都說難度中等，但經常接觸密室逃脫遊戲的我，竟然還是依靠 Hint 多達 7 次，才完全解開所有的謎題，所以我個人對它的評價難度算中高級，主要原因是它的線索中還藏有線索，有些線索必須兩個合起來使用、有些則要再多想深層一點才能找出真正的答案。只要事先掌握到這個重點，其實整個謎題要解開真的並不困難。

遊戲搭配著節奏輕快的聖誕歌曲配樂，個人覺得玩起來其實有些燥鬱🤣，但也有玩家覺得很好聽，如果你跟我一樣怕吵的，可考慮把音量調小或是直接關閉遊戲配樂比較能夠定下心來玩哦！

在遊戲成功逃出後，可以看到自己總共花費了多少時間以及使用了多少次的提示，還能解鎖謎你小遊戲，返回房子裡尋找與原來不一樣的地方，再一次回味聖誕節的氛圍。有興趣的朋友，就一起來挑戰看看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：聖誕老人的房子
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：NAKAYUBI CORPORATION
  • 官方網站：http://nakayubi-corp.jp/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 8.0 以上 / Android 4.3 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「START」就可以看到一小段的前導故事以及遊戲操作教學。遊戲最主要的任務就是要解開馴鹿的鎖。

 

正式開始解謎，這小木屋感覺還挺溫馨的呢！四處點擊尋找線索，並解開所有的機關吧！

 

取得的道具會列在上方，點擊就能放大查看。

 

如果遇到不知道該怎麼做的時候，可點擊左上角的「選單」再點擊「電燈泡」即可透過觀看廣告來取得提示。

 

雖然說要看 15 秒或 30 秒的廣告，但其實在 5 秒後就可以按「x」來獲得提示了。

 

將馴鹿的鎖解開後就可以成功逃出了，過程中還會有一些劇情，在這邊就不破梗了。成功逃出後可以知道自己花費了多少時間以及使用了多少次的提示。按下「NEXT」就可以進一步玩迷你遊戲了。

 

點擊「PLAY GAME」即可再回到房子裡，右上角有顯示 0/8，代表有 8 項需要被尋找的東西，大家就再認真的在房子裡搜尋看看，有哪些地方與原來不同吧！

 

最後更新：12-25, 2020 下午 12:20

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