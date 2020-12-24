[LINE 使用小技巧] 如何一鍵刪除已經不是好友的好友？

在台灣 LINE 的使用率真的很高，從原本單純私人的使用，到後來連公事都透過它來聯絡溝通，，

甚至還有各種不同主題的社群，團購、遊戲、學校家長、媽媽社群等，好友也越加越多，加到後來連誰是誰都已經不知道了。

趁著一年即將結束，不妨也花點時間整理一下自己的 LINE 好友清單吧！不過以往想要刪除好友是一件很麻煩的事，只能先將好友「封鎖」，然後再到封鎖清單中去將他們刪除，雖然不難但有點厚工，以致於許多人就放著不處理。

現在其實要刪好友很簡單，只需要一鍵就能刪除！不知道大家有沒有發現了呢？在 LINE 好友清單中，長按好友名字後，就會出現「刪除」的選項，不需要經過封鎖的過程，直接點擊就能刪除。

不過透過這個方式，好友只會消除在你的好友清單中，如果對方傳送訊息過來，你還是可以收得到，若連訊息都不想收到，只要在設定的「隱私設定」中，勾選「阻擋訊息」就可以阻擋不是來自好友的訊息了。

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使用方法：

第1步 打開 LINE 的好友清單，在想要刪除的好友名字上「長按」，就可以看到功能選單中最下方有「刪除」選項，點擊後再次按下「刪除」就能將其移除好友清單了。

第2步 如果連訊息都不想再收到，可在 LINE 的設定點入「隱私設定」，勾選「阻擋訊息」即可。