[限時免費]「Bakery・」屬於甜點控的專心計時器（iPhone, iPad）

「Bakery・」是一個專心計時器 App，以麵包店為主題，在手機烘烤糕點的時間內，，

必須遠離手機不可使用，開始烘烤後就可以關閉螢幕，去做你該做的事。若真的有需要暫時使用手機，必須在 10 秒內回到麵包店的倒數計時畫面，否則正在烘烤的糕點就會烤焦！

計時器的時間可設定最短 5 分鐘，最長 2 小時，依所設定的專心時間長度，烘烤糕點的豐富度也會有差別，每種糕點從最樸素到最華麗的狀態，共有 5 種不同的樣子。當你完成一組專心時間後，糕點也會同時製作完畢，並將成品放置在展示櫃中，當然，那些被烤焦的失敗品也會在其中，如果想將它們丟掉可是需要付出代價的哦！

每回成功完成專心時間，還可以獲得金幣獎勵，獎勵的高低與專心時間的長度有關，時間越長可獲得的金幣數越多，而這些金幣累積後，可到商店去購買更多不同的糕點種類，像是奶油蛋糕、馬卡龍、甜甜圈、布朗尼、可麗餅……等，讓你的展示櫃看起來更多彩多姿。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Bakery・
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Mighty Fine Apps LLC
  • 官方網站：https://www.robnorback.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 10.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Bakery・」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

操作畫面：

初次使用小貓咪會帶著你了解使用方式。首先就用短短 5 秒的時間來烤一個簡單的杯子蛋糕吧！按下「Bake！」計時器就會啟動。

 

當時間倒數結束後，剛剛烤好的杯子蛋糕就會陳列在展示櫃中，點擊左上角的「X」回到首頁。接著小貓咪會送你一張「金券」，可到商店中購買一款自己喜歡的糕點。點擊「Go to store」。

 

在商店中有許多的糕點可以選擇，選擇喜歡的後，再點擊「Learn recipe for 1 金券」，並點擊「Learn recipe」使用金券來學習食譜。

 

點擊「Go to timer」回到計時器畫面，點擊畫面中的杯子蛋糕，就可以選擇其它想要烘烤的糕點。

 

拖曳糕點外圍的「紅點」就可以設定需要的專心時間。接著按下「Bake！」準備第二次的烘烤，可試著關閉螢幕專心在手邊的事物上。不過在關閉螢幕前，先按下「Allow push notification」允許通知，這樣時間結束後才會收到通知，在你不小心跳離麵包店時，也會即時收到通知避免糕點烤焦。

 

開始倒數後，就可以關閉手機螢幕，鎖定畫面中會顯示計時器的結束時間。

 

當時間結束後，就會收到通知。點入即可看到烤好的糕點已放置在展示櫃中。展示櫃下方可利用不同的時間區段來查看所製作的糕點。

 

每完成一個糕點就可以獲得一些金幣，存足金額後就可以到商店解鎖更多不同的糕點。

 

如果在計時期間跳離了畫面，會立刻收到通知，如果不快點返回計時器，剛剛烤的糕點就會燒焦啦～若想將烤焦的失敗品移除，是需要額外付費的哦！

 

最後更新：12-24, 2020 上午 11:24

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