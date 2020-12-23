SymbolsCopy 線上特殊符號產生器，上千種符號隨點即用！

每次想要使用一些特殊符號的時候，是否總是覺得有點麻煩？雖然電腦本身就有內建特殊符號鍵盤可以使用，不過經常就是找不到那個最適合的，，

於是又得到網路上四處搜尋。

如果你已經厭倦了這樣的流程，就快快把「SymbolsCopy」這個網站收藏起來吧！它就是為了隨時可以複製到需要的各種符號所創立的線上特殊符號產生器！收錄的特殊符號種類相當多元，幾乎包含了所有的類型，在網站上將這些符號清楚的區分為 100 多種分類，例如菱形、太陽、愛心、月亮、微笑、框線、可愛、手指、方塊、KK 音標、幾何形狀……等，讓需要的人可以更快速的找到合用的符號。

所有的符號都可以直接點擊直接複製使用，如果想一次複製多個符號，只要先將符號選入複製框中，就能一口氣將所選的符號都複製到剪貼簿裡，使用上相當方便，提供給經常會需要使用特殊符號的朋友參考。

繼續閱讀

 

使用方法：

打開網頁即可看到一些常用的特殊符號分類列在最上方。在網頁最下方也有橫向列出所有的分類，更容易查找。

 

點入需要的分類後，就可以看到其中所有的特殊符號列表，單擊即可複製單一符號，如果有需要複製多個符號，只要先點擊加入上方的複製框中，再點擊右側的「複製」即可一口氣複製所需要的特殊符號了！

 

最後更新：12-23, 2020 上午 10:37

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板