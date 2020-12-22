金勾盃 NBA 比賽就要展開！投準一點，別讓「灌籃高手聖誕老人」哭哭！（iPhone, Android）

金勾盃、金勾盃、金勾偶惹威～聖誕金勾盃 NBA 比賽就要展開！（咦？）當禮物遇見煙囪，選手變成了一身紅的聖誕老公公，禮物能順利的投入每個家的煙囪裡嗎？聖誕老公公會笑到最後還是哭著離開呢？這就得看玩家們投禮物的準度了！

「灌籃高手聖誕老人」是一款以聖誕節為主題的投球遊戲，，

今年的聖誕老公公因為體重增加不少，所以無法從煙囪進入每個小朋友的家，於是他想到了一個好主意，不如就在房子外面，直接把禮物盒投進煙囪裡吧！

反向拖曳就可以拉出一條拋物線，將手放開後，聖誕老公公手上的禮物盒就會順勢飛出，成功投入即可得分，如果投出漂亮的空心球或是從三分線完美的投入，還可獲得更棒的評價。

隨著遊戲的進行，在煙囪上會開始出現一些「紅寶石」，可利用禮物盒觸碰收集，有足夠的數量後，就可以用來購買更多不同造型的動物、雪橇或是禮物。雖然看似簡單，不過遊戲並沒有給玩家復活的機會，一旦失敗就只能重新來過了，喜歡投球遊戲的朋友可以來嘗試看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：灌籃高手聖誕老人
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Jaffa Jam Limited
  • 官方網站：https://www.jaffajam.com/games
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

初次開啟遊戲需「接受」遊戲的服務條款。接著就可以進入主畫面，反向拖曳就能拉出一條拋物線，將禮物投入籃框就可以正式開始。

 

將禮物投入煙囪吧！成功投入就會獲得評價。

 

過了幾關之後，就會開始出現「紅寶石」，利用禮物盒去觸碰就能獲得，但要記得最終的目標還是必須將禮物投入煙囪哦！

 

如果準度不夠，沒投進煙囪，那麼遊戲就算挑戰失敗，必須重新開始。

 

在主畫面點擊左下角的按鈕可進入商店選單，可使用紅寶石來購買不同的動物、雪橇以及禮物。

 

點擊「獎盃」則可查看各種「挑戰」項目，達成可獲得紅寶石獎勵。

 

最後更新：12-22, 2020 下午 5:26

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