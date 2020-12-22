只要拍張照「聖誕裝飾品」立即幫你的家增添過節氣氛！（Android）
昨天介紹給大家的「Make Me Santa Claus」是針對人物方面的聖誕節照片編輯器，而本篇的「聖誕裝飾品」就是專門為＂場景＂所設計的照片編輯器了，當你真的來不及添購一些聖誕裝飾，，
「聖誕裝飾品」提供許多與聖誕節相關的擬真貼紙，像是聖誕樹、聖誕花圈、發光的麋鹿燈飾、聖誕襪、玩偶、禮物堆……等，將它們調整大小後，擺放在適當的位置，就能立即為照片中的場景增加聖誕節的氛圍唷！
根據擺放的需求，可將貼紙水平翻轉，也可以任意調整貼紙的圖層順序，還能簡單的加入黑色或白色的文字。最適合用來裝飾純場景的照片，如果是包含人物的照片也沒問題，只是拍攝的距離必須拉遠一點，保留更多的地面與背景範圍，這樣照片合成的效果才會更加真實哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：聖誕裝飾品
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Christmas Apps and Games
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 4.4 以上版本
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「聖誕裝飾品」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，可選擇拍照或從相簿中選取照片。接著就可以點擊「聖誕樹」圖示，從清單中選擇想要加入的貼紙。
第2步 貼紙的類型很多種，可視照片場景的狀況來選擇適合的。
第3步 選用貼紙後，可用兩指縮放大小或調整角度，點擊「選單鈕」可選用水平翻轉、加入文字與將所選貼紙提至最上層的功能。文字的部份很簡單，只有黑色與白色可以選擇，可接受中文。
第4步 「垃圾桶」可刪除所選擇的貼紙，完成編輯後就可以將合成的照片保存到相簿中，或者也可以點擊上方的分享按鈕直接將照片分享出去。
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