只要拍張照「聖誕裝飾品」立即幫你的家增添過節氣氛！（Android）

昨天介紹給大家的「Make Me Santa Claus」是針對人物方面的聖誕節照片編輯器，而本篇的「聖誕裝飾品」就是專門為＂場景＂所設計的照片編輯器了，當你真的來不及添購一些聖誕裝飾，，

又想要在分享照片時可以有更多過節的氣氛，那麼你只需要為客廳或房間拍一張照片就可以了。

「聖誕裝飾品」提供許多與聖誕節相關的擬真貼紙，像是聖誕樹、聖誕花圈、發光的麋鹿燈飾、聖誕襪、玩偶、禮物堆……等，將它們調整大小後，擺放在適當的位置，就能立即為照片中的場景增加聖誕節的氛圍唷！

根據擺放的需求，可將貼紙水平翻轉，也可以任意調整貼紙的圖層順序，還能簡單的加入黑色或白色的文字。最適合用來裝飾純場景的照片，如果是包含人物的照片也沒問題，只是拍攝的距離必須拉遠一點，保留更多的地面與背景範圍，這樣照片合成的效果才會更加真實哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 聖誕裝飾品

聖誕裝飾品 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Christmas Apps and Games

Christmas Apps and Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.4 以上版本

Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「聖誕裝飾品」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後，可選擇拍照或從相簿中選取照片。接著就可以點擊「聖誕樹」圖示，從清單中選擇想要加入的貼紙。

第2步 貼紙的類型很多種，可視照片場景的狀況來選擇適合的。

第3步 選用貼紙後，可用兩指縮放大小或調整角度，點擊「選單鈕」可選用水平翻轉、加入文字與將所選貼紙提至最上層的功能。文字的部份很簡單，只有黑色與白色可以選擇，可接受中文。

第4步 「垃圾桶」可刪除所選擇的貼紙，完成編輯後就可以將合成的照片保存到相簿中，或者也可以點擊上方的分享按鈕直接將照片分享出去。