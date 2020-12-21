「Make Me Santa Claus」聖誕裝扮照片編輯器，想變身聖誕老人就趁現在了！（Android）

聖誕節不知道大家是否會在家裡加裝一些相關的擺飾，聖誕花圈、聖誕樹或是吊上一些小燈串，為生活添加一點儀式感呢？如果懶得準備這些也沒關係，，

利用像「Make Me Santa Claus」這樣的照片編輯器，也可以輕鬆的在照片上加入聖誕節的氣氛唷！

「Make Me Santa Claus」是一款聖誕裝扮照片編輯器，提供超過 30 款的聖誕頭飾，包含各式各樣的聖誕帽、麋鹿髮箍等，還有 60 多款的聖誕老人鬍鬚，以及眼鏡、相框等多種裝飾項目，快速就能讓照片中的主角變身成聖誕老人！

如果想讓照片看起來更獨特，還可以簡單加上濾鏡效果，或是利用表情符號來增添更多樂趣，擅長畫畫的朋友，使用程式附上的筆刷功能，就能在照片畫上更多獨一無二的小塗鴉囉！有興趣的朋友可以一起來試試。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Make Me Santa Claus

Make Me Santa Claus 軟體語言： 英文

英文 開發人員： HT-Creation

HT-Creation 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Make Me Santa Claus」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式後，從下方選擇要「拍照」或是從「相簿」選取照片。接著就可以使用下方的各項功能來進行變裝囉！

頭飾的部份有很多選擇，各式各樣的聖誕帽、麋鹿角、小精靈帽可以選擇，選入後可用兩指斜拉調整大小與旋轉角度。

還可以加上聖誕老公公的白鬍鬚與小鬍子，以及眼鏡裝飾。

Frame 相框的部份也有多種的選擇，除了可以乖乖的套用在整張照片的外圍，也可以如右圖這樣，適當的搭配就可以產生像人物跳出相框的效果。

加入一些濾鏡特效，照片看起來更別具風味！

如果看起來還不夠熱鬧，就貼上一些「Emoji」表情符號吧！

或是利用「Brush」加上一些手繪的小塗鴉也很不錯哦！最後點擊右下角的「箭頭」即可將照片保存到相簿中。