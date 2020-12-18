由 IBM 推出的「Hello Quantum」量子力學解謎遊戲（iPhone, Android）

量子力學？感覺跟一般人的生活相距很遠吧？不過這款由 IBM 推出的「Hello Quantum」量子力學解謎遊戲，可是一般人就可以玩的唷！一開始或許會被那些看似複雜的圖（ㄧㄥ）形（ㄨㄣˊ）給嚇到，但不要怕！玩法其實很簡單的！

你只需要了解每一個 Gate（量子閘）的運作方式，，

就能輕易掌握遊戲的玩法，每個關卡都會有個目標的圖形，而玩家必須透過操作 Gate 來將上頭的「圓圈」轉換為「ON」或是「OFF」狀態，做出與目標相同的圖形即可過關。

遊戲關卡並沒有太多，主要分為四個難度，大概進入第三個階層時，才會開始感到困難。每一個關卡都有最佳步數可以讓玩家來挑戰，只要冷靜的思考與觀察，基本上都可以用最少的步數來過關的，喜歡燒腦遊戲的朋友，可以來挑戰看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Hello Quantum
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：International Business Machines Corp
  • 官方網站：http://helloquantum.mybluemix.net/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

初次開啟遊戲，需要先「Agree」同意相關的條款，接著就可以進入遊戲的主畫面。點擊「Play」進入關卡，當然你也可以先到「How to play」裡了解一下。

 

遊戲關卡中分為 X, H, Z 及 CZ 四個 Gate，如果懂量子力學的朋友就懂，不懂的話，還是可以玩，不要逃跑（指）！開始前會針對解鎖的 Gate 進行說明與教學，此時可點擊 Gate 來看看它的運作方式，接著點入「Play」就可以開始玩了。

 

在關卡左上角會顯示一個目標圖形，製作出與其相同的圖形即可過關。點擊「X」可將圓圈切換為「ON」（白點）或「OFF」（黑點），右上方則有最佳步數可以參考。完成目標圖形即可過關！

 

慢慢的會再陸續解鎖其它的 Gate，讓遊戲更加有挑戰性唷！

 

最後更新：12-18, 2020 上午 11:26

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