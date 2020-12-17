「In Out」極緻簡單的收入支出追蹤器（iPhone, iPad）

不知道大家有沒有這種感覺，有些事明明可以很簡單、很直接，但最後總是會被搞得很複雜？「In Out」的開發者在記帳方面就有很深刻的感受，，

因此就做了這款超級簡單的記帳小程式，如果你只需要很單純的追蹤收支狀況，不需要額外的分析與統計功能，那麼也許可以來試試「In Out」。

它的介面相當的簡單，你可以只用來單獨記錄收入或支出，也可兩者兼具，之後開啟程式時只要輸入名稱與金額就可以快速記錄，畫面的上半部可查看到當日、當月或當年度的收支總額，下半部則依序列出所有的歷史記錄，在一個畫面之中就能獲得所有需要的資訊。

沒有更多其它的步驟，也沒有統計分析的功能，不需要連結網路就能使用，所有的數據會自動同步至 iCloud 中，不需擔心記錄消失。因為追求極緻的簡單，所以也沒有什麼通知或提醒功能，如果是經常會忘了記帳的人，可能就不太適合使用了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： In Out

In Out 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Umayanga Alahakoon

Umayanga Alahakoon 官方網站： https://umayanga.wixsite.com/inout

https://umayanga.wixsite.com/inout 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「In Out」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用可先決定要記錄的內容，只記收入、支出，或是兩者都要，接著按下「Take me inside the app」就可以看到主畫面了。這邊先選擇了收入支出都要記，所以在記帳的部份就會區分「收入」（Income）與「支出」（Expense）兩個頁籤。

第2步 輸入收支名稱與金額後，按下「New Record」即可完成記錄。所有的歷史記錄都會列在下方，點擊可修改內容。

第3步 在上方會顯示收入與支出的總額，左邊的「Balance」則是收支相減後的狀況。點擊左上角的「<」可查看上個月的收支記錄。點擊右上角的「齒輪」可進入設定，這邊就可以調整要記錄的項目、顯示的期間、更改配色或 App 的圖標設計。

第4步 根據所調整的項目，主畫面顯示的內容也會跟著變動。