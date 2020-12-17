MockDrop 免費情境圖合成工具，可將圖片合成至手機、電視、平板、電腦…等場景中

在網路上發文時，難免都需要附上一些圖片，但若想讓這些圖片看起來更引人注目，，

多花點心思修圖合成肯定是必要的。如果合成的技術還不到位，可以考慮打開「MockDrop」這個網站來快速完成！

「MockDrop」是一個免費的情境圖合成工具，只需要將圖片丟入就能立即合成出漂亮的情境圖，主要可將圖片合成至各種不同的手機、電視、平板、筆記型電腦、桌上型電腦或是智慧手錶中。

操作方式超級簡單，選擇想要的情境圖後，依情境圖上標示的螢幕範圍大小，將圖片適當裁切後丟入，就可以直接完美合成到情境圖中，再將合成的圖片下載回來即可，完全免費無須註冊，保存下來的圖片解析度很不錯，也沒有浮水印的問題，有需要的朋友可以參考看看囉！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，就可以看到所有的情境圖，在上方可以更快找到需要的情境圖分類。

 

第2步 找到想要使用的情境圖後，依螢幕的尺寸大小去裁切圖片後，就可以點擊情境圖中的「螢幕」從電腦選取圖片或是直接將圖片丟入情境圖中即可。圖片如果不符合尺寸，會自動延展或壓縮。

 

第3步 接著點擊下方的「download mockup」就可以將合成圖保存下來使用了。

 

最後更新：12-17, 2020 上午 11:36

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