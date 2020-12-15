LINE 電腦版更新：加入「手機認證帳號」登入選項、「聊天室分類」

為了加強 LINE 帳號的使用安全性，在最新電腦版 v6.5.0 版本中，新增了「手機認證帳號」的登入方式，，

第一次使用時，必須先為手機與電腦進行「連動其它裝置」的設定，設定完成後需要登入 LINE 電腦版時，只要到手機的 LINE 中進行確認即可登入。想了解實際上如何操作，可拉到下方查看設定方式說明。

另外在 v6.5.0 版本也加入了在 iOS 與 Android 行動版本 先前就已提供的「聊天室分類」功能，一樣是區分為全部、好友、群組以及官方帳號四大分類，讓大家在尋找聊天室的時候可以更加方便唷！

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手機認證帳號設定方式：

第1步 電腦版更新至最新版本後，就可以在登入畫面下方看到「使用智慧手機登入」的選項。

 

第2步 輸入手機號碼後，按下「使用智慧手機登入」。

 

第3步 接著就會顯示首次設定相關教學。

 

第4步 不過在正式連動前，需先開啟手機的生物辨識功能，打開手機的 LINE，點入「設定」->「我的帳號」->「生物辨識」，設定「啟用」。

 

第5步 啟用生物辨識功能後，再往下點擊「連動其他裝置」。電腦的部份則點擊第3步畫面中的「顯示認證碼」，將出現的 6 位數「認證碼」輸入到手機端中。

 

第6步 完成連動之後，每回在電腦端「使用智慧手機登入」時，手機端就會跳出如左圖的畫面，點擊「登入」再使用生物辨識後，就可以成功登入電腦版囉！

 

最後更新：12-15, 2020 下午 5:17

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