「OFFF」在網址前加點料立即製作短網址！有流量統計功能

現在網站的網址為了方便記憶與分享，幾乎都不會設計的太過冗長，但偶爾還是會遇到一些後面牽了一大串的網址，，

讓人想要轉貼分享都會為之卻步，這時候就可以找找網路上的縮網址服務，來將長網址縮短。

不過大多的縮網址服務都需要將原來的長網址複製後，再貼到提供縮網址的網站上來取得短網址，雖然不困難，但就是步驟稍微多了幾步，本篇就要介紹給大家直接在原網址上加點料就能立即製作短網址的方法，那就是「OFFF」！

「OFFF」就是一個提供縮短網址服務的網站，當遇見落落長的網址時，只要在原本的網址前方加上「offf.to/」就可以立即將網址變短！不需經過搜尋、複製貼上等等的過程就可以立即製作。

服務完全免費而且無須註冊帳號就能使用，但如果需要一些基本的流量統計管理功能，只要簡單透過 Email 註冊，就可以查詢包含點擊數、使用的瀏覽器類型、作業系統以及國別等資訊囉！有縮網址需求的朋友，可以參考看看。

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使用方法：

第1步 當需要縮短網址時，只要直接在網址列前方加上「offf.to/」，再按下「Enter」鍵。

第2步 網頁會自動轉跳到「OFFF」網頁，在 Links 列表中就可以看到剛剛的長網址已被轉為短網址，點擊短網址後方的「Copy」即可複製使用。

第3步 後面可查看短網址的流量統計，也可以自訂網址，不過這兩個管理功能都需要註冊帳號才可使用。

第4步 點擊管理功能就會自動開啟登入畫面，點擊右上角的「Register」輸入名字、Email、設定密碼後，按下「Register」即可完成註冊。

第5步 註冊後，回到「OFFF」網頁就可以看到上方多出了幾個統計的項目。

第6步 點擊短網址後方的「眼睛」即可查看相關的流量統計資訊囉！