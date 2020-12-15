「GooglePanicImages」在 Google 圖片搜尋上加入圖片的原始連結（瀏覽器擴充套件）
一般使用 Google 搜尋圖片時，都必須點擊數次進入原始網頁才能真正的找到想要查看的圖片，不過經常會遇到打開原始網頁後卻找不到該圖片的狀況，，
如果希望在搜尋圖片時，就能直接找到原始圖片的話，推薦大家可以安裝「GooglePanicImages」這個瀏覽器擴充功能，支援 Google Chrome、Firefox 以及 Opera 瀏覽器使用。
安裝後它就會直接在 Google 圖片搜尋頁面中的前 100 張圖片上方加入一個「VIEW」按鈕，點擊就可以在新分頁中查看原始圖片了，不需更多的點擊，超級方便！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：GooglePanicImages
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 軟體下載：Chrome 版本、Firefox 版本、Opera 版本
使用方法：
原本使用 Google 圖片搜尋功能，必須先點擊圖片後，在右側的資訊欄中再次點擊圖片或文章連結開啟網頁，然後才能在網頁中找到該張圖片。
下面安裝說明以 Google Chrome 瀏覽器為例，打開軟體下載頁後，點擊右側的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。
安裝後，在 Google 搜尋圖片時，將滑鼠移動到圖片上，就可以看到出現一個「VIEW」的按鈕，點擊即可另開視窗直接看到原始圖片。
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