「GooglePanicImages」在 Google 圖片搜尋上加入圖片的原始連結（瀏覽器擴充套件）

一般使用 Google 搜尋圖片時，都必須點擊數次進入原始網頁才能真正的找到想要查看的圖片，不過經常會遇到打開原始網頁後卻找不到該圖片的狀況，，

或是必須花一點時間捲動網頁才能找到需要的圖片，這感覺效率實在太低。

如果希望在搜尋圖片時，就能直接找到原始圖片的話，推薦大家可以安裝「GooglePanicImages」這個瀏覽器擴充功能，支援 Google Chrome、Firefox 以及 Opera 瀏覽器使用。

安裝後它就會直接在 Google 圖片搜尋頁面中的前 100 張圖片上方加入一個「VIEW」按鈕，點擊就可以在新分頁中查看原始圖片了，不需更多的點擊，超級方便！

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▇ 軟體小檔案 ▇

 

使用方法：

原本使用 Google 圖片搜尋功能，必須先點擊圖片後，在右側的資訊欄中再次點擊圖片或文章連結開啟網頁，然後才能在網頁中找到該張圖片。

 

下面安裝說明以 Google Chrome 瀏覽器為例，打開軟體下載頁後，點擊右側的「加到 Chrome」，再點擊「新增擴充功能」即可完成安裝。

 

安裝後，在 Google 搜尋圖片時，將滑鼠移動到圖片上，就可以看到出現一個「VIEW」的按鈕，點擊即可另開視窗直接看到原始圖片。

 

最後更新：12-15, 2020 上午 11:40

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