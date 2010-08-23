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啟用「Google 多帳戶登入」，同時登入切換不同帳號、Gmail 信箱

等了好久，我的Google帳號終於也可以支援多重登入的功能囉！

前一陣子Google推出了「多帳戶登入」的功能，可以讓我們在同一個瀏覽器中同時登入多個不同的Google帳號，對於擁有多個帳戶的使用者來說，可以不用換瀏覽器或一直登出、登入換帳號，直接在同一個瀏覽器中同時登入、同時操作不同帳戶中的Google服務，如Gmail、日曆、Google Reader、協作平台、語音服務...等等，整個方便很多！

目前可支援多帳號登入的服務：

日曆、程式碼、Gmail、閱讀器、協作平台、語音服務...等。注意！目前並非全部Google服務都可支援多帳號登入，請再等等囉。

使用方法：

第1步  開啟Google首頁並登入之後，依序按下網頁右上角的「設定」→「Google帳戶設定」。

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第2步  開啟Google帳戶管理頁面後，請在「多帳戶登入」右邊的「編輯」按一下。

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第3步  點選「開啟」，仔細閱讀並勾選黃色區塊中的每一條注意事項，全部勾選完後再按「儲存」按鈕即可完成設定。

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第4步  開啟「多帳戶登入」功能後，請在網頁上方的Google帳號下拉選單中點選「以不同帳戶登入...」。

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第5步  登入不同帳戶後，我們可以在Gmail、行事曆或Google Reader中快速切換不同Google帳號，不管是私人用或公司用，都可以輕鬆切換、快速操作。

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較舊的留言
  1. 葉冠翔 說道：
    06-27, 2017 at 下午 9:32.27

    遊戲下載商店

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  2. 吳英豪 說道：
    01-29, 2013 at 下午 1:10.48

    阿，安怎刪呀??

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  3. 小梁 說道：
    09-12, 2012 at 上午 11:29.19

    這個功能是不是被google取消了阿?
    都沒有看到可以設定的地方了

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  6. 媲鴨 說道：
    05-27, 2012 at 上午 7:49.59

    我找不到帳號設定-/-…

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  7. 訪客 說道：
    02-19, 2011 at 下午 2:40.37

    林鴻仁老師你好我是蔡佳良
    我覺得是衛生紙

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  8. jacklin 說道：
    09-24, 2010 at 下午 1:22.58

    另外，我先前多申請了一個gmail的信箱，後來沒有用到。
    請問要如何歸還給google…
    (感覺多申請了，良心過意不去…)

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