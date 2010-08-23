等了好久，我的Google帳號終於也可以支援多重登入的功能囉！

前一陣子Google推出了「多帳戶登入」的功能，可以讓我們在同一個瀏覽器中同時登入多個不同的Google帳號，對於擁有多個帳戶的使用者來說，可以不用換瀏覽器或一直登出、登入換帳號，直接在同一個瀏覽器中同時登入、同時操作不同帳戶中的Google服務，如Gmail、日曆、Google Reader、協作平台、語音服務...等等，整個方便很多！

使用方法：

第1步 開啟Google首頁並登入之後，依序按下網頁右上角的「設定」→「Google帳戶設定」。

第2步 開啟Google帳戶管理頁面後，請在「多帳戶登入」右邊的「編輯」按一下。

第3步 點選「開啟」，仔細閱讀並勾選黃色區塊中的每一條注意事項，全部勾選完後再按「儲存」按鈕即可完成設定。

第4步 開啟「多帳戶登入」功能後，請在網頁上方的Google帳號下拉選單中點選「以不同帳戶登入...」。