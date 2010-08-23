等了好久，我的Google帳號終於也可以支援多重登入的功能囉！
前一陣子Google推出了「多帳戶登入」的功能，可以讓我們在同一個瀏覽器中同時登入多個不同的Google帳號，對於擁有多個帳戶的使用者來說，可以不用換瀏覽器或一直登出、登入換帳號，直接在同一個瀏覽器中同時登入、同時操作不同帳戶中的Google服務，如Gmail、日曆、Google Reader、協作平台、語音服務...等等，整個方便很多！
目前可支援多帳號登入的服務：
日曆、程式碼、Gmail、閱讀器、協作平台、語音服務...等。注意！目前並非全部Google服務都可支援多帳號登入，請再等等囉。
使用方法：
第1步 開啟Google首頁並登入之後，依序按下網頁右上角的「設定」→「Google帳戶設定」。
第2步 開啟Google帳戶管理頁面後，請在「多帳戶登入」右邊的「編輯」按一下。
第3步 點選「開啟」，仔細閱讀並勾選黃色區塊中的每一條注意事項，全部勾選完後再按「儲存」按鈕即可完成設定。
第4步 開啟「多帳戶登入」功能後，請在網頁上方的Google帳號下拉選單中點選「以不同帳戶登入...」。
第5步 登入不同帳戶後，我們可以在Gmail、行事曆或Google Reader中快速切換不同Google帳號，不管是私人用或公司用，都可以輕鬆切換、快速操作。
遊戲下載商店
阿，安怎刪呀??
這個功能是不是被google取消了阿?
都沒有看到可以設定的地方了
找到說明了!
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=zh-Hant&ctx=ch_AddSession&answer=1721977
找到說明了!
http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=zh-Hant&ctx=ch_AddSession&answer=1721977
我找不到帳號設定-/-…
我也找不到設定在哪裡…
林鴻仁老師你好我是蔡佳良
我覺得是衛生紙
另外，我先前多申請了一個gmail的信箱，後來沒有用到。
請問要如何歸還給google…
(感覺多申請了，良心過意不去…)
帳號可以刪掉阿！