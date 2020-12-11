「殺手數獨」更高階的數獨謎題，快來挑戰腦細胞的極限吧！（iPhone, Android）

喜歡玩益智遊戲的朋友，肯定都對「數獨」不陌生，它是一種在 9×9 的遊戲格中，，

依據簡單的規則，將數字 1~9 正確的填入格子中的遊戲，很適合一個人靜靜的玩。

而本篇想要介紹給大家的「殺手數獨」是在基本規則下再加入新條件的數獨遊戲，目標一樣是要將遊戲格中填滿數字，每行、每列、每個九宮格中都不可以有重覆的數字出現，另外再加上「虛線區總和」的條件，每個區內的數字總和必須等於該區左上角的數字。

乍看之下雖然好像是加了更高階的條件，但其實它也算是提示的一種，透過將虛線區的數字與總合加加減減後，將更容易推算出其它格子的答案唷！遊戲除了一般的謎題關卡外，還有「每日挑戰」可以玩，四種難度任何年齡層都適合來挑戰！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 殺手數獨

殺手數獨 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： EASYBRAIN LTD

EASYBRAIN LTD 官方網站： https://easybrain.com/

https://easybrain.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「新遊戲」即可選擇想要挑戰的難度等級。

初次玩的話，會有遊戲教學，如果沒接觸過數獨的朋友也不用擔心哦！

而「殺手數獨」的特別之處就在於下圖說的「籠」（也就是虛線區），同一個虛線區的數字加總的和必須等於其左上角的總和。

接著就可以正式進入關卡了。如果要依照一般的數獨玩也可以，虛線區可以當做提示，例如右圖紅框圈起的兩格總和是「7」，另一格是「1」，就代表選取格要填入的數字是「6」。

右上角的「調色盤」可以切換其它的主題色系。

繼續將整個遊戲格都填滿後，就可以過關囉！不過要特別注意的是遊戲預設每盤只可接受錯誤 3 次，超過就算失敗，必須全部重新挑戰。如果不想要有這個限制，可到遊戲設定中做調整。

在上方可點入當日的挑戰題，或者點下方的「每日挑戰」就可以補玩之前沒玩到的謎題了。

在「統計資料」裡可以查看自己在不同難度與每日挑戰裡的各種表現。