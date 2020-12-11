為您獻上看了會負負得正的「心靈毒雞湯」（Android）

在現在這個時代，正能量似乎反而讓人感覺不太真實，大多數的人對於一些負能量的資訊更有興趣，，

在網路上就經常可以看到一些有趣的負能量圖文，讓人可以看了會心一笑卻又能從中獲得一些感觸，比起像《心靈雞湯》會發出聖光的正能量來說，這樣的心靈毒湯更能觸及讀者的心。

「心靈毒雞湯」就從網路上收錄了超過上千句幽默風趣的負能量短句，當需要被刺激一下的時候，只要打開 App 就能立即讀上幾句，看看負負是否能夠得正，讓你低落的心情獲得釋放。

程式的介面很簡單，你可以無止盡的往下閱讀，看到特別喜歡的句子還可以加入收藏，也可以直接複製文字或是透過其它的分享方式將它們傳給親朋好友一起看唷！如果可以有桌面小工具或是推播功能的話就更不錯了，有興趣的朋友可以來看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 心靈毒雞湯

心靈毒雞湯 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： Enos Tai

Enos Tai 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「心靈毒雞湯」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

開啟程式就可以看到一篇毒雞湯，點擊「下一篇」可再看其它的。點擊「愛心」可加入收藏，也可以選擇複製或用其它的方式將毒雞湯分享出去哦！

點擊左上角的按鈕可展開左側選單，「收藏」裡就可以看到所有加入收藏的毒雞湯。「已看過」則可以找到所有曾經閱讀過的毒雞湯。