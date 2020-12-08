瀏覽網頁覺得無聊、煩悶嗎？讓「Laser Cat」幫你把網頁內容全都清空！ （Google Chrome 擴充套件）
為了做作業或是工作需要在網路上收集資料時，是否經常覺得煩悶又無趣呢？養隻「Laser Cat」吧！牠會在你無聊的時候，提供一些樂趣哦！
「Laser Cat」是一隻眼睛會發出雷射光的貓咪，，
不過就算把網頁全部都清空了也沒關係，只要重新整理後，就會恢復原狀了。每次射擊都可以獲得分數，每累積 10 分就會出現一次彩虹，集滿 1000 分還可以解鎖新的角色，但目前只有兩款新角色可以期待，不知道開發者之後會不會再新增其它的囉！
這款 Google Chrome 擴充功能，看它分類在「趣味休閒」就知道了，沒有什麼其它實質的作用，就是負責讓你稍微排解一下煩悶的心情，把網頁清空後，也可以順便讓腦袋也放空一下，有興趣的朋友可以來試試看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Laser Cat
- 軟體版本：1.11
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：533KiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 接著開啟一個網頁，點擊工具列上的「Laser Cat」圖示，再點擊「Click here to activate!」即可將貓咪喚出。如果希望貓咪隨時都可以出現，可以勾選下方的「Always visible」。
第3步 叫出貓咪後，牠就會在網頁下方待著，但只要你一點擊網頁的任何一個地方，牠就會從眼睛射出雷射光，將它們一一消除！
第4步 每消除一項元件就可獲得 1 分，累積 10 分就會出現彩虹。
第5步 點開選單還可切換成「Dark Mode」夜間模式，選單與貓咪都會變成灰階狀態，但放心，雷射光還是很華麗的。
第6步 如果有勾選「Always visible」選項，貓咪平常就會像下圖這樣露出兩個耳朵尖，點擊把牠叫出來完整的狀態才會啟動雷射眼。
第7步 在選單上方可看到目前累積的分數，在「Characters」下就可以看到另外兩個角色，集滿 1000 分就可以解鎖其中之一！
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