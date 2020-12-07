你絕對做得到的待辦清單！The Least Dangerous To-Do List（iPhone, iPad）

使用待辦清單可以幫助我們安排一天生活或工作的行程，在經過努力之後將事項從清單中一一劃除時，總是可以獲得一種莫名的滿足感，，

但想要獲得這種滿足感其實還有更簡單的方式，那就是使用這個─The Least Dangerous To-Do List。

「The Least Dangerous To-Do List」是由國外的一對夫妻 Kari Tarr 和 Manuel Ebert 兩人所設計的 App，在這款待辦清單中，每天都可以收到 6 項新的任務，內容都是任何人輕鬆就能做到的事，例如重新填滿製冰盒、傳張自拍照給朋友、清潔你的梳子、從冰箱丟掉一些東西、今天不要打開 Twitter……等，在完成事項時，只要用手指一劃，就能將手指變成麥克筆，在事項上劃線標記完成。

當你今天不知道該做什麼或什麼正經事都不想做的時候，就可以打開這個待辦清單，輕鬆的享受完成待辦事項的滿足感唷！如果你喜歡這款待辦清單，也可以透過付費解鎖功能，就能建立其它自己想要的待辦事項，或是獲得更多的隨機待辦任務囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： The Least Dangerous To-Do List

The Least Dangerous To-Do List 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Manuel Ebert

Manuel Ebert 官方網站： https://theleastdangeroustodolist.com/

https://theleastdangeroustodolist.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「LDTDL」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用時，可看到一些介紹與使用教學，在事項上左右滑動就能劃線標記完成，向下拖曳畫面可進入設定功能。將目前的 6 個待辦事項都劃線完成就能開始今天真正的待辦清單。

第2步 這就是我所獲得的第一張待辦清單，有些很日常，有些則蠻有趣的。當事項右側出現「箭頭」符號時，就代表可以觸發另一個功能，例如下列的第二個事項是要使用者設定當有新的任務時，要接收通知，點擊「箭頭」圖示後，就會出現右側的通知設定視窗，有些則可能會視事項的需要，開啟維基百科的網頁等。

第3步 當完成 6 項的任務後，就會顯示如下圖，明天才會再出現另外 6 項新的任務。

第4步 在設定功能中，可點入「THEME」有 9 種不同的主題配色可選用。