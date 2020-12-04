Fatty Cat! 會呼嚕嚕的胖貓咪番茄鐘，用你的專心餵飽牠！（iPhone, iPad）
你嘗試過番茄鐘嗎？無論是用於學習或工作都可以透過完全的專心 25 分鐘、休息 5 分鐘的循環，來提升學習或工作的效率。這款「Fatty Cat!」就是以番茄鐘為基礎所設計的 App，可以輔助使用者用有趣的方式來執行番茄鐘工作法。
以一隻胖貓咪為主角，，
程式還有提供每週統計功能，可幫助使用者檢視自己的專注狀況，另外要特別注意的是如果太久沒有使用「Fatty Cat!」來餵食貓咪，牠可是會生病且變得悲傷，對於喜歡貓咪的朋友，應該會更有使用的動力吧？
平時摸摸牠，牠就會舒服到發出呼嚕嚕的聲音。還有更多不同造型的貓咪、食物類型與背景底圖，不過那些都是需要額外付費解鎖的項目，大家可先使用看看，真的喜歡再購買也不遲唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Fatty Cat!
- 軟體語言：英文, 簡體中文, 義大利文, 西班牙文
- 開發人員：Michele Marrazzo
- 官方網站：http://fattycat.altervista.org/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.3 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Fatty Cat」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 初次開啟程式胖貓咪會向你說明一些事，如果不想看可點擊右上角的「Skip」跳過。
第2步 接著幫你的貓咪取個名字，再按下「DONE」就可以點擊「START TO STUDY」準備開始專心啦！
第3步 將手機面朝下擺放，就會開始計時。
第4步 當時間到時，並不會有很大的音效提醒，而是會透過閃光燈與輕輕的貓咪呼嚕聲來提醒你，此時將手機翻面就可以看到貓咪的碗被填滿了，點擊「FEED HIM」餵食吧！接著就可以休息 5 分鐘。
第5步 當你成功完成 4 回合的循環後，就可以看到如左圖的畫面，並可獲得第一個獎盃。
第6步 點擊左上角的「圖表」就可以看到每週的統計，在下方的週曆上就能知道自己每天的專心狀況。
第7步 點入「獎盃」可看到目前已收集到的成就，與其它尚可努力的目標。
第8步 在設定選單中，可看到客製化的部份，有背景、食物類型與貓咪可以設定，也可以依需求來調整專心與休息的時間，不過這些都是必須付費升級才能使用的功能。
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