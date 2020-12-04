YahaLive 可用 GIF、圖片、影片自製「雙層」動態桌布（iPhone）
「YahaLive」是一款很簡單就能製作動態鎖定畫面桌布的 App，它的製作方式是利用一張靜態圖片疊加在影片、GIF 動圖或是由多張照片組成的動態幻燈片之上，可做出專屬於你獨一無二的動態桌布。
開發者來自日本，，
操作方式很簡單，影片的部份若尺寸與螢幕不合也不用擔心，在程式中可將影片剪裁至適當的大小，也可以指定喜歡的片段來製作唷！但要注意的是動態桌布只支援 iPhone 6s 以後的機型，且只適用在鎖定畫面，若設置在主畫面是不會產生動態效果的。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：YahaLive
- 軟體語言：繁體中文,英文…….等
- 開發人員：Shen-Wen Yang
- 官方網站：https://powhu.github.io/YahaYome/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 13.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「YahaLive」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後，可看到兩層的桌布設定畫面，先點擊上層的「＋」從相簿選擇要做為平時顯示的靜態桌布圖片。
第2步 選入照片後，可調整適當的大小，再點擊右上角的「✓」。接著點擊下層的「＋」。
第3步 可選擇要藏在下層的動態桌布類型，這邊示範的是「動畫」影片，從相簿中選擇要使用的影片。
第4步 影片的部份一樣可以裁切選擇最適當的顯示範圍，下方則可以剪輯指定想要的片段。接著一樣點擊右上角的「✓」完成設定。再點擊右下角的「＞」就可以預覽動態桌布的效果。
第5步 在桌布上稍微用力按壓就可以看到隱藏的動態桌布。覺得 OK 的話，點擊右下角的按鈕即可將動態桌布保存到相簿中。
第6步 接著在相簿中找到剛剛保存的動態桌布，點擊左下角的分享按鈕，再選擇「作為背景圖片」。
第7步 點擊右下角的「設定」，再選擇「設定鎖定畫面」即完成。
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