Calming Sounds 可幫助冥想、放鬆與專心的環境音播放器（iPhone, iPad）
「Calming Sounds」是一個環境音播放器，收集各種有助於冥想、放鬆與專心的聲音，主要以自然、水聲、白噪音、禪與 LoFi 做為分類，，
大區塊的介面設計並搭配美麗的圖片，提供簡單的計時器，最少 1 分鐘，最多可延長至 120 分鐘，當然若有需要，也可以設定為不限時，播到你滿意為止。
播放時可將螢幕關閉，很適合陪伴入睡，若是在吵雜的環境下，只要搭配耳機就能享受片刻的寧靜，幫助你將思緒拉回該專注的事物上，或著單純的閉上眼睛休息一下也很不錯哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Calming Sounds
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Gurmokh Sangha
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 13.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Calming Sounds」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
使用方法：
第1步 開啟程式後就可以看到五個主題分類。
第2步 點入分類，再選個想聽的聲音，就可以設定播放時間，向右拖曳到底可設定為不限時。點擊播放按鈕後就可以開始收聽了。
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