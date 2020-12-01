Calming Sounds 可幫助冥想、放鬆與專心的環境音播放器（iPhone, iPad）

「Calming Sounds」是一個環境音播放器，收集各種有助於冥想、放鬆與專心的聲音，主要以自然、水聲、白噪音、禪與 LoFi 做為分類，，

每一個分類下都有 8 種的不同的環境音可選擇。

大區塊的介面設計並搭配美麗的圖片，提供簡單的計時器，最少 1 分鐘，最多可延長至 120 分鐘，當然若有需要，也可以設定為不限時，播到你滿意為止。

播放時可將螢幕關閉，很適合陪伴入睡，若是在吵雜的環境下，只要搭配耳機就能享受片刻的寧靜，幫助你將思緒拉回該專注的事物上，或著單純的閉上眼睛休息一下也很不錯哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Calming Sounds

Calming Sounds 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Gurmokh Sangha

Gurmokh Sangha 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 13.0 以上

iOS 13.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Calming Sounds」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以看到五個主題分類。

第2步 點入分類，再選個想聽的聲音，就可以設定播放時間，向右拖曳到底可設定為不限時。點擊播放按鈕後就可以開始收聽了。