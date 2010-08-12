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幫中文字標示「注音符號」讓小朋友也可以讀！

如果家裡有學齡前後的小朋友，你希望能從網路上抓些比較有趣的文章讓他讀，可是小朋友還有很多國字都還不認識，得暫時靠注音符號來認字。如果你常常有這樣的需求，可以試試下面兩種方法，第一種是透過微軟Office 2000以後版本的「注音標示」功能來幫一般的文章的國字旁加上注音符號標示，第二種方法更簡單，只要安裝好注音字型，就可以讓打出來的每個國字旁邊自動顯示注音符號。

以下兩種方法都各有優缺點，在Word裡面使用「注音標示」功能的好處是不用另外安裝字型，按兩下就可以設定完成，但只能在Word裡面顯示，複製到其他編輯器或網頁上則會亂掉。而且他的注音標示方式很怪，標示音調的ˊˇˋ˙等符號是放在最下面，跟一般使用習慣差很多。

而使用注音字型的話操作起來就很簡單，不管什麼文書編輯器，只要選擇使用了注音字型，就可以在任何位置顯示清楚而完整的國字與注音。但缺點是如果你在文件中使用了注音字型，其他電腦也必須有安裝同一個注音字型才可以正常顯示注音符號，否則對方只能看到國字。除非你印出來、做成圖片或轉成PDF文件格式。

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一、使用Word內建的「注音標示」功能，在文字旁標示注音

第1步  開啟Word文書編輯軟體，將你要標示注音的中文字選取起來，然後按一下「常用」面板上的「注音標示」按鈕（就是按鈕上寫了「」字的那個），即可開啟注音標示設定。（下圖為Office 2007/2010的使用方式）

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附註：如果你是使用Office 2003的話，一樣可以按工具列右邊的「」按鈕，或從「格式」→「亞洲方式配置」→「注音標示」來啟動注音標示功能。

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第2步  開啟「注音標示」設定視窗之後，可以在「大小」的方框設定注音符號的尺寸，如果希望注音符號離國字遠一點的話，可以在「位移」欄位設定。設定好之後，按一下「確定」按鈕即可完成。

如果日後要清除中文字旁邊的注音標示，一樣是開啟這個設定視窗，按一下「清除讀音」再按確定即可還原。

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第3步  如圖，原本只有國字的內容已經被標上注音符號囉。不過這功能的缺點就是標示音調的ˊˇˋ˙等符號是放在最下面的，不太符合一般人的使用習慣。

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另外，在Office 2010中測試時，前面一個步驟中的「逐詞」、「逐字」按鈕不能按，不確定是我不會用還是哪邊的設定問題，他會自動把同一個字詞的注音擠在一起，看起來很難閱讀。有時間再來找找看有沒啥解決方法。

 

 

二、使用「注音字型」直接在文字旁顯示注音

第1步  要在文件中使用注音字型的方法很簡單，首先可以先去下載免費的注音字型。下載回來之後，直接在檔案上按右鍵再按「安裝」，或者把字型檔複製到「C:\Windows\Fonts」資料夾中即可使用。

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安裝好字型之後，再重新開啟Word或其他文書編輯器，先將你要標上注音符號的文字選取起來，使其反白後，然後從字型選單點選你所安裝的注音字型即可。

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較舊的留言
  1. 訪客 說道：
    12-22, 2016 at 下午 7:49.17

    那麼使用手機怎麼安裝?

    回覆
  2. charisse 說道：
    04-28, 2016 at 下午 6:40.37

    象牙球的製作，是將牙材以車床鏇成球體，在球面往圓心處開出均勻分布的十四個錐形孔，用直角鈎刀在錐形孔中，一層一層由內而外刻出活動自如的套球後，再雕以各種紋樣裝飾。這件十九世紀由廣東地區牙匠所刻製的象牙套球，直徑約十二公分，表面以高浮雕刻九龍穿梭於祥雲間，內部則雕刻各種鏤空精緻的錦地幾何紋樣，共二十四層，每層皆可靈活轉動。套球置於有承盤的象牙座上，如同帽架，其底座同樣雕有雲龍紋，往上為鏤雕八仙，中間則有一顆雕有九層的雲龍紋套球，再上則雕以山水人物。層層相套，玲瓏剔透且製作繁複的象牙球，可說是清代晚期牙雕工藝之代表。

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  3. 路人A 說道：
    04-09, 2016 at 上午 1:29.08

    想要請問是否有軟體可以在外掛字幕(.srt, .ass)的文檔中加載注音標註的?
    想要幫影片上字幕又希望給小朋友看的懂，所以感到很困擾="=

    回覆
  5. ljui 說道：
    12-31, 2015 at 上午 8:52.38

    請問我們會用ppt教學但低年級孩子還不認識很多字但公版的教案沒注音，想請問要如何加註注音 感恩

    回覆
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