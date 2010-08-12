如果家裡有學齡前後的小朋友，你希望能從網路上抓些比較有趣的文章讓他讀，可是小朋友還有很多國字都還不認識，得暫時靠注音符號來認字。如果你常常有這樣的需求，可以試試下面兩種方法，第一種是透過微軟Office 2000以後版本的「注音標示」功能來幫一般的文章的國字旁加上注音符號標示，第二種方法更簡單，只要安裝好注音字型，就可以讓打出來的每個國字旁邊自動顯示注音符號。

以下兩種方法都各有優缺點，在Word裡面使用「注音標示」功能的好處是不用另外安裝字型，按兩下就可以設定完成，但只能在Word裡面顯示，複製到其他編輯器或網頁上則會亂掉。而且他的注音標示方式很怪，標示音調的ˊˇˋ˙等符號是放在最下面，跟一般使用習慣差很多。

而使用注音字型的話操作起來就很簡單，不管什麼文書編輯器，只要選擇使用了注音字型，就可以在任何位置顯示清楚而完整的國字與注音。但缺點是如果你在文件中使用了注音字型，其他電腦也必須有安裝同一個注音字型才可以正常顯示注音符號，否則對方只能看到國字。除非你印出來、做成圖片或轉成PDF文件格式。



一、使用Word內建的「注音標示」功能，在文字旁標示注音

第1步 開啟Word文書編輯軟體，將你要標示注音的中文字選取起來，然後按一下「常用」面板上的「注音標示」按鈕（就是按鈕上寫了「中」字的那個），即可開啟注音標示設定。（下圖為Office 2007/2010的使用方式）

附註： 如果你是使用Office 2003的話，一樣可以按工具列右邊的「中」按鈕，或從「格式」→「亞洲方式配置」→「注音標示」來啟動注音標示功能。

第2步 開啟「注音標示」設定視窗之後，可以在「大小」的方框設定注音符號的尺寸，如果希望注音符號離國字遠一點的話，可以在「位移」欄位設定。設定好之後，按一下「確定」按鈕即可完成。

如果日後要清除中文字旁邊的注音標示，一樣是開啟這個設定視窗，按一下「清除讀音」再按確定即可還原。

第3步 如圖，原本只有國字的內容已經被標上注音符號囉。不過這功能的缺點就是標示音調的ˊˇˋ˙等符號是放在最下面的，不太符合一般人的使用習慣。

另外，在Office 2010中測試時，前面一個步驟中的「逐詞」、「逐字」按鈕不能按，不確定是我不會用還是哪邊的設定問題，他會自動把同一個字詞的注音擠在一起，看起來很難閱讀。有時間再來找找看有沒啥解決方法。

二、使用「注音字型」直接在文字旁顯示注音

第1步 要在文件中使用注音字型的方法很簡單，首先可以先去下載免費的注音字型。下載回來之後，直接在檔案上按右鍵再按「安裝」，或者把字型檔複製到「C:\Windows\Fonts」資料夾中即可使用。

安裝好字型之後，再重新開啟Word或其他文書編輯器，先將你要標上注音符號的文字選取起來，使其反白後，然後從字型選單點選你所安裝的注音字型即可。