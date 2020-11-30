Brain Drain 只有 10 個關卡但難度超高的解謎遊戲（iPhone, iPad）

「Brain Drain」是一款擁有復古風介面的解謎遊戲，雖然一共只有 10 個關卡，但光是第一關就足夠讓玩家傷透腦筋！而正當你想放棄將它時，，

才會發現那神祕的入口原來就藏在一個奇妙的地方。

謎題設計與一般的解謎遊戲有很大的不同，每個關卡的解謎方式都不會像表面上看起來那麼容易，所以開發者在其中都有安插了一些提示，不過能不能融會貫通還是得看玩家的慧根了。

這 10 個關卡分別著代表 10 種能力，包含好奇心、平衡感、創造力、正念、耐心、希望與自由……等，其關卡的謎題會與主題相關，也應該也算是提示之一吧！也因為謎題沒有那麼簡單，在解開答案時可以獲得的成就感與快樂也就相對更高了！喜歡燒腦活動的話，可以來試試看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Brain Drain
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Omid tavanaei
  • 官方網站：https://braindrain.smartbits.app/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Brain Drain」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

遊戲畫面：

遊戲在一開始會提醒玩家戴上耳機來進行遊戲，可以獲得更棒的遊戲體驗哦！接著就可以看到一台老舊復古的電腦，還會傳來陣陣數據機連線的聲音。

 

當螢幕的訊息出現 Stage 1 時，就代表正式的進入第一關！這關的主題是「Curiosity」好奇心，告訴玩家要跟著小白兔才能進入夢幻世界中，這裡運用的應該就是《愛麗絲夢遊仙境》的故事元素吧？但……白兔在哪裡呢？如果找不到，可以點點下方的「Get hint」取得多一點的提示吧！

 

當你成功的找到小白兔後，就可以看到如左圖的畫面，點擊「HOME」後即可回到關卡列表，接著就再挑戰第二關「Balance」平衡吧！（嘿！你還是找不到小白兔嗎？那麼就想想當不知道怎麼繼續遊戲，覺得厭煩時，你會怎麼做吧？）

 

第二關的目標是要將兩種顏色的球分別滾入對應顏色的圓圈中，如果又卡關了，可以點擊右上角的「電腦」查看相關的說明，還是不懂的話，可點擊下方的「電燈泡」取得更進一步的提示。記得，要超越可能、突破常理，才能真正找到過關的方式哦！

 

最後更新：11-29, 2020 下午 12:44

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