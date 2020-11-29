「Ready Set Draw!」你畫 AI 猜，邊緣人的繪圖遊戲（iPhone, Android）

大家還記得 Google 之前推出的「QuickDraw」線上塗鴉遊戲嗎？在限時 20 秒之內，必須想辦法畫出圖案讓 AI 機器人可以猜出來，是一個人也可以玩的你畫我猜遊戲。

而這款「Ready Set Draw!」與它有些類似，，

不過是屬於手機版的遊戲，一樣會給玩家一個題目，在限時 30 秒內畫出該題目的圖形讓 AI 可以猜出答案，共分為 3 種難易度，選擇越高的難度可以獲得越多的分數哦！

遊戲的回合數沒有限制，只要你的畫可以讓 AI 一直猜對的話，遊戲就可以持續進行下去。目前程式只有英語介面，所以題目自然也是以英語呈現，雖然大部份的題目都很平易近人，但偶爾遇到不熟悉的單字，就會像小一學生寫數學作業一樣，不是不會算，是看不懂題目啊！

目前題庫有超過 350 個項目，不定時還會添加更多新的題目，要是找不到朋友一起玩你畫我猜，就讓「Ready Set Draw!」陪你吧！（拍肩）

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Ready Set Draw!

Ready Set Draw! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： BuildLoop Limited Liability Company

BuildLoop Limited Liability Company 官方網站： https://buildloop.com/

https://buildloop.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊「Start」再選擇難度，困難度越高可以獲得越多的分數。

遊戲開始時，會先跟玩家說這回合要畫的題目，接著在 30 秒內必須讓 AI 猜出正確答案。AI 的回答會在下方，也會播出語音，點擊「Clear」可清除重畫，如果不知道題目是什麼或畫不出來，可以點擊右上角的按鈕「跳過」，但需看廣告並會以扣分做為懲罰。

如果 AI 答對遊戲就可以一直進行下去，時間內猜不出來又來不及跳過的話，遊戲就會結束囉！