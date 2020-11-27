Multiavatar 擁有超過 120 億種可能的字串頭像產生器

「Multiavatar」是一款包含不同種族、多種文化、各種年齡層、不同世界觀與各行各業的多元文化頭像產生器，與一般的頭像產生器不同，在這個網站裡你看不到所謂的紙娃娃系統，無法由自己決定五官、臉型、髮型或是服裝等，所有的頭像都是由程式隨機組合而成

進入網頁後，每隔幾秒就會自動生成一個頭像，你也可以手動按下按鈕來隨機產生不同的頭像，遇見喜歡的就可以馬上保留下來使用。

另外還有個更有趣的方式，那就是輸入字串來產生，例如你可以輸入自己的中文名字、英文名字或是生日，也可以輸入任何喜歡的詞彙，來看看會獲得什麼樣造型的頭像，感覺很令人期待唷！

這些頭像共有超過 120 億種不同的可能，可以用來當做自己的社群頭像、用來製作遊戲、做為設計項目的一部份等，網站甚至還有提供製成商品的服務雖然不是所有的頭像都很符合一般的審美觀，不過還是能從中找到一些不錯的設計，需要的朋友可以來挖挖寶哦！

使用方法：

第1步 開啟網頁後，每隔幾秒就會自動產生一個新的頭像，點擊下方的「隨機」按鈕即可手動切換一個不同的頭像

第2步 有時候可以獲得蠻有個性的設計，有時候就不是一般審美觀裡的世界

第3步 在頭像下方可以手動輸入任何的字串，生日、中文名字、英文名字、任何的詞彙都可以生成不同的頭像哦！

第4步 試著輸入我的暱稱後，竟然出現了一個貓型頭像！（難道被發現本體是隻貓了嗎？！🙀）喜歡的話，就可以點擊按鈕下載使用囉！