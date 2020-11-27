「海邊的貓籤」超療癒的每日運勢測驗（Android）

小時候最喜歡看雜誌或報紙上的星座運勢，看看今天或這週的運勢會如何，在哪方面需要特別注意或是了解一下幸運色、幸運數字、幸運物什麼的，雖然也沒真的去印證什麼，但就是可以滿足一下那小小的好奇心

如果你仍保有這樣的好奇心，可以來試試「海邊的貓籤」這款超療癒的每日運勢測驗 App，它的場景設定在一間開在海鷗島上的咖啡廳，靠近海邊的山丘上，來這裡打工換宿的學生在胖橘貓常坐的位置旁留下了一個籤筒，給所有到訪的旅人，抽支籤留作紀念。

它與一般的籤詩不一樣，這邊的籤詩都寫著一些有趣的內容，其中也會用趣味的方式顯示今日運勢的吉凶程度，還有可能相當不容易找到的幸運物每天都可以抽出三支籤，如果想要抽更多，也可以透過觀看廣告來取得額外的抽籤機會唷！

除了趣味抽籤外，程式的介面畫風本身看起來就很舒服，再搭配上一波波的海浪聲與音樂，就算不抽籤只聽著海浪聲也就夠舒壓的了，另外還有籤詩與甜點、飲料的圖鑑收集哦！想放鬆一下的話，就到「海邊的貓籤」來走走吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 海邊的貓籤

海邊的貓籤 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 橡實洞工作室 Acorn Hole Studio

橡實洞工作室 Acorn Hole Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

操作畫面：

開啟程式後，會有一些文字的說明與介紹在背景還可以聽到陣陣的海浪聲與優美的音樂唷！記得調大音量或是戴上耳機享受一下吧！

點擊小桌子上的籤筒就可以抽籤囉！籤詩的內容果然還是需要好好的理解一番呢！上方會寫著運勢，最下方則有幸運物可以參考

點擊桌上的「記錄本」就可以查看曾經抽到過的籤詩內容，在上方可快速切換頁數，右側則還可以切換查看甜點與飲料的圖鑑

點擊那位帥哥他還會與你對話點擊胖橘旁邊的唱片機就可以調整海聲、音樂、音效的音量大小囉！