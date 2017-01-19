2017/1/21 更新：軟體版本更新至 v5.68 最新版。注意！軟體安裝過程會有些步驟要你下載安裝其他推廣軟體或廣告的，請小心操作、不要按太快。
Glary Utilities是個功能很類似CCleaner的系統維護工具，不過整體操作介面與功能的多樣性比CCleaner還更簡單、實用很多。
在Glary Utilities軟體中內建了系統清除與修復、記憶體與登錄檔的最佳化與重組、隱私檔案的刪除與檔案加密、磁碟分析與檔案管理以及系統管理工具…等5大類別，除了提供「一鍵維護」功能幫我們快速清除系統垃圾、移除間諜軟體與廣告程式之外，還可依照自己的需求個別執行各種系統管理工具。
其中有幾個小工具相當好用，譬如說啟動管理員、記憶體最佳化、登錄檔重組與「右鍵選單管理員」...等等，另外還提供了「檔案粉碎器」可以幫我們完全刪除磁碟中的機密檔案，還內建了「檔案反刪除」工具，幫我們找回不小心誤刪的檔案。甚至連檔案合併/分割工具與磁碟分析器、重複檔案搜尋器…等工具都已內建，實在相當方便。
另外，如果你的IE瀏覽器首頁或搜尋引擎被綁架，或者無緣無故被裝了一堆工具列、外掛程式或ActivX元件的話，內建的IE瀏覽器助理員也可以幫我們清除這些用不到的IE按鈕、附加元件、選單與工具列...等等，還可恢復被綁架的首頁、搜尋器。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：Glary Utilities
- 軟體版本：5.68
- 軟體語言：繁體中文（內建23國語言介面）
- 軟體性質：免費軟體（個人使用）
- 檔案大小：15.5 MB
- 系統支援：Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10（支援32、64位元）
- 官方網站：http://www.glaryutilities.com/
- 軟體下載：按這裡
軟體操作介面：
第1步 將Glary Utilities軟體安裝好之後，一打開就可以看到一些快速操作功能與概覽，如果不想太傷腦筋的話可以直接點「一鍵優化」，勾選你要執行的維護工作後點「開始掃描」按鈕即可快速最佳化登錄檔、清除垃圾檔或移除電腦中的間諜軟體或廣告程式。
第2步 如圖，掃瞄出來大致的問題之後，我們可以一一按進去看一下詳細資料，或者直接按「修復問題」按鈕來清除這些垃圾。
第3步 另外在「高級工具」選單還有一大堆相當實用的進階系統管理工具，如 Windows 系統登錄檔的管理、硬碟空間進階清理、系統維護、記憶體最佳化、IE 瀏覽器設定工具、木馬清理、清除隱私檔案、修改又見選單與其他系統設定….等等，相當多元、相當強大。
第4步 「隱私清除器」可以幫我們清除各種跟個人瀏覽記錄、暫存檔、Cookies 與各種常用軟體使用後可能殘留的訊息與記錄檔。
呃…..幹嘛吵 = = 我覺得滿好用的阿
不喜歡就不要用阿
您好，我的PC（win7）使用該程式後，進入語言列的設定值→已安裝的服務：點選任一個輸入法→點選「內容」，無法照常跳出「內容」視窗。
請教該如何解決？
WIN10安裝系統會出問題~不要裝了蝦
我在 Windows 10 安裝 v5.60 版沒發現問題，請問你是遇到什麼狀況？
注意安裝時不要按到廣告程式哦。
這是英國的軟體，大陸翻譯，但版本不穩定時常做小更新
Glarysoft Ltd.
Room 302, 3/F, No.19 Building
68 Xueyuan South Street, Haidian District
Beijing, China
不是大陸的軟體，是來自中國北京市的軟體公司，不管有沒岐視，查一下會很難嗎?
查一下會很難嗎?是美國耶!!
http://tracker.derekr.com/whois/
http://who.is/whois/www.glarysoft.com
有任何證據說這是大陸的軟體嗎
如果僅只因為中文翻譯的用語
那或許只因為編寫語系檔的是位大陸人吧
凡事先查證清楚，再指責別人
不是歧視~~~大陸的軟體,大部分都會網頁給你綁架,不然就是你安裝完這套軟體時,會莫名奇妙給你安裝其他軟體!事先也不告知,再不然就是安裝完後給你搞個網頁綁架!
拜託~~~甚麼歧視大陸,網站請先去查一查好嗎?
為什麼怎麼多人不用大陸軟體是有很多原因的好嗎?
我也不知這網頁的提供者,要分享軟體給對方也得先查一下知識吧!
網路明明很發達卻連查都不查就放上來大陸的軟體~~~~拜託!
這樣以害到下載的人了~~~畢竟有人不知道大陸軟體會給你搞綁架還莫名給你慣有的沒的軟體,我上面忘了說,還會盜用你的資料!
拜託~~~~請先去查清楚再來堤供軟體給大家好嗎?
請麻煩做到這點~~~別害不知道到的下載者!
他被網頁綁架了或被莫名灌了無緣無故的軟體~~~~你要負責嗎?這位版主和說歧視大陸的網友!
对于你说大陆的软件大部分会绑架其他附带的乱七八糟的东西我想说的确是有，但是近些年来已经改善很多了，如果你是一个正常的网民不应该不清楚这一点。即便是附带产品基本也在选择安装路径的时候有选项勾选，我不知道你是否有睁眼看见，你说了这么多让我想到曾经一个笑话，一个来到大陆的台湾人说大陆人吃不起荷包蛋，荷包蛋是多么多么高大上的食物。你开头说不是歧视大陆，字里行间却是另一层意思，借物喻人的小把戏还是少玩一点比较好，我也代表大陆讲点礼貌点到为止。
所謂笑話是某個名嘴在政論節目唬爛中國人吃不起滷蛋。不是荷包蛋。
名嘴在台灣普遍沒有可信度。台灣人都不信，只有中國人拿到一個蠢例子就高興的整天說嘴。
中國軟體現在還很多偷裝間諜程式被抓包的，2015還是有一堆。
被人講出惡劣事實不知檢討只會狡辯，這就是中國人的「螂」性。
可笑，請拿出這是對岸軟體的證明再來說嘴好嗎?
看到簡中就開槍?
而且他媽的你自己被綁架，怎麼不先檢討自己為何會中獎?怎麼我用都沒事，你用就一堆問題?腦子沒再用?
FOX瀏覽器下載此軟體,會顯示"已屏蔽,可能含有病毒或間諜…"
大陸的建議不要用
這是歧視呀
那隻眼看出來是大陸軟體？
以前有過好幾次很不好的經驗
用大陸翻譯出來的軟體,的確是會沒信心.