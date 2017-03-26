2017/3/28 更新：軟體版本更新至 v5.72 最新版。注意！軟體安裝過程會有些步驟要你下載安裝其他推廣軟體或廣告的，請小心操作、不要按太快。

Glary Utilities是個功能很類似CCleaner的系統維護工具，不過整體操作介面與功能的多樣性比CCleaner還更簡單、實用很多。

在Glary Utilities軟體中內建了系統清除與修復、記憶體與登錄檔的最佳化與重組、隱私檔案的刪除與檔案加密、磁碟分析與檔案管理以及系統管理工具…等5大類別，除了提供「一鍵維護」功能幫我們快速清除系統垃圾、移除間諜軟體與廣告程式之外，還可依照自己的需求個別執行各種系統管理工具。

其中有幾個小工具相當好用，譬如說啟動管理員、記憶體最佳化、登錄檔重組與「右鍵選單管理員」...等等，另外還提供了「檔案粉碎器」可以幫我們完全刪除磁碟中的機密檔案，還內建了「檔案反刪除」工具，幫我們找回不小心誤刪的檔案。甚至連檔案合併/分割工具與磁碟分析器、重複檔案搜尋器…等工具都已內建，實在相當方便。

另外，如果你的IE瀏覽器首頁或搜尋引擎被綁架，或者無緣無故被裝了一堆工具列、外掛程式或ActivX元件的話，內建的IE瀏覽器助理員也可以幫我們清除這些用不到的IE按鈕、附加元件、選單與工具列...等等，還可恢復被綁架的首頁、搜尋器。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Glary Utilities

Glary Utilities 軟體版本： 5.72

5.72 軟體語言： 繁體中文（內建23國語言介面）

繁體中文（內建23國語言介面） 軟體性質： 免費軟體（個人使用）

免費軟體（個人使用） 檔案大小： 15.5 MB

15.5 MB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10（支援32、64位元）

Windows XP/Vista/Win7/Windows 8/Win 10（支援32、64位元） 官方網站： http://www.glaryutilities.com/

http://www.glaryutilities.com/ 軟體下載： 按這裡

軟體操作介面：

第1步 將Glary Utilities軟體安裝好之後，一打開就可以看到一些快速操作功能與概覽，如果不想太傷腦筋的話可以直接點「一鍵優化」，勾選你要執行的維護工作後點「開始掃描」按鈕即可快速最佳化登錄檔、清除垃圾檔或移除電腦中的間諜軟體或廣告程式。

第2步 如圖，掃瞄出來大致的問題之後，我們可以一一按進去看一下詳細資料，或者直接按「修復問題」按鈕來清除這些垃圾。

第3步 另外在「高級工具」選單還有一大堆相當實用的進階系統管理工具，如 Windows 系統登錄檔的管理、硬碟空間進階清理、系統維護、記憶體最佳化、IE 瀏覽器設定工具、木馬清理、清除隱私檔案、修改又見選單與其他系統設定….等等，相當多元、相當強大。

第4步 「隱私清除器」可以幫我們清除各種跟個人瀏覽記錄、暫存檔、Cookies 與各種常用軟體使用後可能殘留的訊息與記錄檔。