Zentris 配色療癒玩法簡單的立體積木消除遊戲（Android）

「Zentris」是一個在 6×6 立體遊戲盤上進行的積木消除遊戲，玩家只要將積木排入遊戲盤中，拼滿一行或一列即可消除，不過每回只會給出 3 個積木，必須全數排入後才會再給一批新的，如果盤上沒有空間可以再放入任何的積木，遊戲就會結束並結算成績

遊戲的介面配色與配樂都相當療癒，很好上手也很耐玩，除了預設的主題配色外，還有其它 10 種特色主題，不過全都有解鎖條件，大多需要挑戰達特定的分數，也有需一口氣消除 8 行或列的積木才能解鎖的主題，難度其實蠻高的哦！

雖然有些小 bug，例如無法連結 Facebook 帳號，也有玩家反應不好操作，或是偶有廣告跳出，不過我個人覺得操作方面還 OK，就算有廣告按手機的返回鍵就能直接跳過，整體來說，玩起來沒有什麼壓力，也很好打發時間。

喜歡此類遊戲的朋友可以參考看看

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Zentris

Zentris 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Playlab

Playlab 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Zentris」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有教學引導，左右滑動遊戲盤可切換不同的角度，將下方的積木拖曳到適當的位置即可擺入，只有最底層可以擺放積木

當最底層無空間可放入新積木時，可使用下方的輔助道具來幫忙，「Drill」可消除其中一疊積木空間「Detonator」則可以引爆「黑色炸彈」，一口氣將與黑色積木相鄰的積木都清除

完成教學後，就可以開始自己的挑戰囉！將積木排入時會以顏色來提示玩家是否可排入，黃色代表 OK，紅色就是空間排不下，若排入後可消除，則會以白色閃爍

玩越久可看到越多種不同的積木，消除黑色積木時也會引爆炸彈消除周圍的積木

當底層無法再放入積木，也沒有道具可以使用時，遊戲就結束囉！

在首頁下方可點入主題列表，除了預設的主題外，其餘主題都需完成條件才能解鎖