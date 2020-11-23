Image Colorization 透過 AI 為黑白照片還原色彩的線上工具

黑白照片比起彩色照片總是多了一層神祕的故事感，所以很多人在拍照後都會喜歡使用濾鏡將照片調整成黑白、灰階或是泛黃做舊的感覺，不過那些年代久遠真實的老照片可就不是使用濾鏡就能還原色彩的

若真的很想將手邊的老照片填入色彩的話，之前已經有介紹給大家一些工具程式可以使用，而本篇要再介紹一款「Image Colorization」，其為 DeepAI 旗下的 API 項目，同樣可透過 AI 人工智慧快速還給黑白照片一點顏色！

不過它的使用上有些限制，只可上傳 1200×1200 以內的照片，產出的照片也會限縮在 800×800 的大小，填入的色彩雖然不像現在的數位照片那樣飽和，但還原的效果還是蠻不錯的，而且還沒有浮水印，有需要的朋友可以來試試。


 

使用方法：

第1步 開啟網頁後，可點擊「Image」從電腦選取照片，或是點擊「url upload」輸入照片的網址

 

第2步 等待數秒後，即可在左側看到還原色彩的老照片

 

第3步 在照片上點擊滑鼠右鍵，使用「另存圖片」即可將照片保存下來

 

最後更新：11-23, 2020 下午 12:13

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