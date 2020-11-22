「me.time」簡單有趣的互動式問答日記本（iPhone, iPad）

在忙碌工作與家庭生活裡打轉的你是否為自己留下了 Me Time？

與 My Time（我的時間）不同，Me Time 的意義更像是＂我自己的時間＂，在這段時間中，，

想的、做的都只有為了自己，不為別人。每個人每天或每隔一段時間就要為自己留下一段 Me Time ，才能在未來的日子裡不致迷失、不忘了自己也有夢想、也有被安慰或滿足心靈的需求。

而這款名為「me.time」的 App 其實是一款互動式的問答日記本，用意是想要使用者每天透過一個問題來進行自我的療癒，在這回答問題、寫日記的時間裡，只把焦點放在自己身上，隨著自我觀察的過程更加的了解自己。

程式的介面很簡單，在「Today」裡可看到今天的問題，還能看到其他的使用者所留下的心情，如果發現有與你想法相似的人，還可以為他按個「愛心」或甚至進一步留言支持或交流彼此更多的想法，當然你也同樣有機會收到來自其他使用者的留言訊息哦！

而屬於你的答案將會被保存在「Timeline」裡，依回答的時間先後排列，有空時就能來回顧一番，從中也許你會發現自己的成長、看到過去沒發現的問題點，當時沒想通的，也許此時的你就能夠輕易的做出決定囉！

很適合想寫日記，但一直無法持續超過 3 天的你，或是想為自己的人生留下一點記錄的你，有興趣就來試試吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： me.time

me.time 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Malang Studio Co. Ltd,

Malang Studio Co. Ltd, 官方網站： http://www.malangstudio.com/

http://www.malangstudio.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次使用必須先同意相關的使用條款，點擊「Agree to Terms of metime」，勾選後再按下「Agree」，如果不希望在夜間收到通知，記得取消最後一個選項。

第2步 接著可使用下方的社群帳號來連結登入，或者也可以先點擊「請四處看看吧」以訪客身份進入。在「Today」每天都會有一個提問，下方可看到其他使用者的留言。

第3步 點擊「查看更多」即可看到更多使用者的回答。

第4步 如果也想加入，可在「Setting」裡點擊「Write」使用社群帳號登入後，就可以設定暱稱、性別與頭像。如果想用密碼上鎖記得開啟「私密密碼」功能。

第5步 回到「Today」點擊「記錄一下你的想法」，就可以輸入自己的回答囉！

第6步 點入其他人的回答還可以留言或幫他按個「愛心」。關於過去自己的想法可以到「Timeline」裡查看。（不過因為我才剛使用，所以還沒得回顧。）