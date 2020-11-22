「me.time」簡單有趣的互動式問答日記本（iPhone, iPad）
在忙碌工作與家庭生活裡打轉的你是否為自己留下了 Me Time？
與 My Time（我的時間）不同，Me Time 的意義更像是＂我自己的時間＂，在這段時間中，，
而這款名為「me.time」的 App 其實是一款互動式的問答日記本，用意是想要使用者每天透過一個問題來進行自我的療癒，在這回答問題、寫日記的時間裡，只把焦點放在自己身上，隨著自我觀察的過程更加的了解自己。
程式的介面很簡單，在「Today」裡可看到今天的問題，還能看到其他的使用者所留下的心情，如果發現有與你想法相似的人，還可以為他按個「愛心」或甚至進一步留言支持或交流彼此更多的想法，當然你也同樣有機會收到來自其他使用者的留言訊息哦！
而屬於你的答案將會被保存在「Timeline」裡，依回答的時間先後排列，有空時就能來回顧一番，從中也許你會發現自己的成長、看到過去沒發現的問題點，當時沒想通的，也許此時的你就能夠輕易的做出決定囉！
很適合想寫日記，但一直無法持續超過 3 天的你，或是想為自己的人生留下一點記錄的你，有興趣就來試試吧！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：me.time
- 軟體語言：繁體中文,英文……等
- 開發人員：Malang Studio Co. Ltd,
- 官方網站：http://www.malangstudio.com/
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：iPhone 版本、Android 版本
使用方法：
第1步 初次使用必須先同意相關的使用條款，點擊「Agree to Terms of metime」，勾選後再按下「Agree」，如果不希望在夜間收到通知，記得取消最後一個選項。
第2步 接著可使用下方的社群帳號來連結登入，或者也可以先點擊「請四處看看吧」以訪客身份進入。在「Today」每天都會有一個提問，下方可看到其他使用者的留言。
第3步 點擊「查看更多」即可看到更多使用者的回答。
第4步 如果也想加入，可在「Setting」裡點擊「Write」使用社群帳號登入後，就可以設定暱稱、性別與頭像。如果想用密碼上鎖記得開啟「私密密碼」功能。
第5步 回到「Today」點擊「記錄一下你的想法」，就可以輸入自己的回答囉！
第6步 點入其他人的回答還可以留言或幫他按個「愛心」。關於過去自己的想法可以到「Timeline」裡查看。（不過因為我才剛使用，所以還沒得回顧。）
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