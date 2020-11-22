TimeYourWeb 超詳細的網頁停留時間記錄器，讓你成為瀏覽網站的時間管理大師！（Google Chrome 擴充套件）
每天打開電腦、打開瀏覽器，逛遍各大社群網站、瀏覽大大小小的網頁、看片、追劇樣樣來，但你是否曾好奇過自己每天都花了多少時間在瀏覽這些網頁，，
若想知道每天自己花費多長時間在各個網站之間流連，可以考慮將「TimeYourWeb」安裝到瀏覽器上，它是一款可記錄每個網頁停留時間的工具，安裝後不需任何設定就會開始記錄。在工具列的程式圖標上可以看到目前在該網頁已停留的時間外，只有在畫面停留在網站上時才會計算時間。
點開列表可看到三種不同的圖表，包含「摘要圖」可分別查看每日、每週、每月在各網頁停留的總時數，時間會詳細記錄至秒。「時序圖」可看到當日從打開瀏覽器之後每分每秒的網頁瀏覽時序。最後是「堆積圖」可縱觀整個月每天的瀏覽網頁狀況，可一眼看出使用時數最長與最短的天數，也可容易看出哪些網站是自己花最多時間停留的。如果有需要的話，這些統計資料都可保存為 CSV 檔下來使用。
透過「TimeYourWeb」的統計資料，就可以容易了解自己的網路使用狀況，並可依此來調整自己的網路使用習慣，有需要的朋友可以參考看看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：TimeYourWeb
- 軟體版本：1.0.21
- 軟體語言：英文
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：1.48MiB
- 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）
- 軟體下載：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
使用方法：
第1步 開啟軟體下載頁後，點擊右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。
第2步 在工具列的圖標上就可以看到該網頁停留的時間，點開則可看到相關的統計圖表。「摘要圖」可看到每日、每週、每月各網站的停留時間。
第3步 點擊前方的「▶」可展開查看該網站下每個頁面的瀏覽時長。
第4步 在上方可切換到第二個「時序圖」，這邊可看到當日從開啟瀏覽器之後，每分每秒的網頁停留狀況，滑鼠移到色塊上就可以看到停留時間、時長與網頁網址。
第5步 最後一個是「堆積圖」會一次展開整個月每天的使用狀況，從直向柱狀堆積圖來看，很容易可以知道自己在哪一天花費較多的時間在瀏覽網頁，又哪個網頁的瀏覽時間最長。滑鼠移動到色塊上同樣可看到更詳細的資訊。
第6步 點擊箭頭所指的按鈕即可將統計資料保存為 CSV 檔。
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