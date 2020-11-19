Escape Puzzle 方塊逃脫益智遊戲，兄妹版華容道！（iPhone, Android）

喜歡益智遊戲的朋友應該都有聽過或玩過《華容道》吧？一種滑塊類的遊戲，在方形盤中放入大大小小的十個方塊，目標是在只滑動不移除方塊的條件下，，

將最大的方塊移出底部的洞口，屬於靜態但超級燒腦的益智遊戲。

而這款來自日本的「Escape Puzzle」就有些《華容道》的味道，同樣是以滑塊的方式來進行遊戲，目標則是要將迷路兄妹所在的方塊帶至終點即可過關，在關卡中一樣會有許多各式各樣不同形狀的方塊，需利用有限的空間，想辦法喬出一條通道。

每隔大約五關還會加入一種新的遊戲元素，例如有一碰到就會失敗的「殺手方塊」或是有限制移動次數的方塊等，每個關卡都是一個新的挑戰，雖然關卡數只有 55 關，但想要打通關可沒那麼容易唷！變化多端的謎題將會激起玩家們的征服慾，喜歡邏輯解謎的朋友可以來挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Escape Puzzle

Escape Puzzle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： GROUP KETCHA

GROUP KETCHA 官方網站： http://ketcha.eco.to/index.html

http://ketcha.eco.to/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上版本

iOS 6.0 以上 / Android 2.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲點入「Normal game」即可從第一關開始挑戰。下方的「IQ test」猜想是要挑戰完所有關卡後才會開放。

每當有新的元素出現時，就會有像左圖這樣的說明畫面。將兄妹所在的方塊移動到終點處即可過關囉！

關卡會慢慢的越來越困難，甚至是加入更多困難的機關。像是一接觸就會直接 Game Over 的殺手方塊；必須將「鑰匙」移動到「鎖頭」位置才能打開終點大門；或是有步數限制的方塊……等，全都會讓玩家傷透腦筋哦！