「Yidget」讓桌面特定區塊保持留白，把桌布最喜歡的部份展露出來！（iPhone, iPad）

當 iPhone 升級到 iOS 14 後，雖然可以在桌面加入一些實用的小工具，但仍然無法隨自己的想法自由擺放 App 圖標，，

圖標們還是很堅持的要一個黏著一個排排站好，不能在想要的地方留白，把好看的桌布遮好遮滿。

如果你想要讓桌面有些不同的變化，想讓圖標可以不要緊緊相依，可考慮安裝這款透明小工具「Yidget」，它可讓你在桌面加入透明的區塊，擠開 App 圖標的位置，將桌面最喜歡的部份展露出來。

透明區塊共有小、中、大三種尺寸，可分別取代 2×2、4×2 與 4×4 的桌面範圍，實際套用後的效果就像下圖這樣，雖然是用取巧的方式套入了背景圖片不是真透明，但看起來就像有那麼回兒事吧！如果你也想在桌面留白，可以一起來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Yidget

Yidget 軟體語言： 繁體中文,英文,日文

繁體中文,英文,日文 開發人員： Shen-Wen Yang

Shen-Wen Yang 官方網站： https://powhu.github.io/Support/

https://powhu.github.io/Support/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 14.0 以上

iOS 14.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Yidget」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

如何製作與加入透明小工具：

第1步 初次開啟程式會有使用教學，看完後點擊右下角的「X」關閉，接著點擊下方的「製作」從相簿挑選要使用的桌布。

第2步 接著拖曳移動、縮放，將桌布調整到想要的位置與大小後，就可以點擊右下角的按鈕保存桌布。調整時可參考畫面上的小工具位置，儘可能將想要保留的範圍調整到小工具的框框中。下方可切換三種不同尺寸的小工具參考框。

第3步 到相簿找到剛剛儲存的桌布，點擊左下角的按鈕選擇「作為背景圖片」，在設定桌布時，請用兩指向內滑動將桌布調整至最小化狀態，接著再選擇套用到「主畫面」即可。

第4步 接著在桌面長按進入編輯模式，點擊左上角的「＋」開啟小工具列表。然後找到「Yidget」小工具，它在列表中是沒有名字的哦！

第5步 選擇需要的小工具尺寸後，點擊下方的「加入小工具」即可加入。不過這邊要特別注意，如果桌布是偏淺色的，就可能會像右圖這樣小工具與背景有色差，下面會教大家怎麼處理。深色桌布則比較沒有這個問題。

第6步 因為我想留白的是桌布中間的範圍，所以將小工具調整到想要的位置，但小工具還是原來上方的影像，所以需長按小工具進入「編輯小工具」來做調整。

第7步 接著只要選擇對應的位置即可完成設定囉！

如何處理小工具與桌布色差：

第1步 如果你的小工具與桌布的影像有色差，可在套用桌布後，長按進入編輯模式，向左滑動至出現空白桌面後，進行截圖。

第2步 接著再回到主程式中，點擊下方的「製作」從相簿找到剛剛的桌面截圖，再點擊右下角的按鈕保存。

第3步 回到桌面就可以看到色差消除囉！