今晚，誰倒垃圾？就用「Tap of War」來決定吧！（iPhone, iPad）
生活中總是會遇到一些需要抉擇的時候，例如今晚誰去倒垃圾、誰洗碗、誰掃地拖地、誰去買晚餐、誰上台報告、又是誰要負責清貓砂……等，每次都跟家人、室友、同學爭個你死我活，，
NO！NO！NO！下次不妨就改用「Tap of War」來決定吧！它是一款很簡單的拔河小遊戲，以點擊速度來進行比賽，將螢幕切分成兩半，兩位玩家各據一方，比賽開始時就儘可能的快速點擊螢幕，速度越快就能逐步將自己的色塊佔據整個畫面，最快達陣的一方就是贏家囉！
除了可在主程式中使用外，「Tap of War」也有提供通知中心的 Widget 小工具，需要時只要切換到通知中心就能快速比上一場，經常需要與他人決鬥的話（嗯？），可以參考看看哦！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Tap of War
- 軟體語言：英文
- 開發人員：Daniel Storm
- 官方網站：https://twitter.com/DanielStormApps
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 10.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tap of War」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
遊戲畫面：
打開遊戲後可看到畫面分為藍紅兩半，參與的玩家一人選定一邊後，點擊畫面倒數三秒就會開始比賽。
開始比賽時，就要儘可能的快速點擊，點擊速度越快的人就能獲得最後的勝利！點擊「Tap to reset」可再進行下一局。
如果隨時都需要跟人比劃一下，就可以將「Tap of War」加入通知中心裡，這樣不用解鎖螢幕就能快速比上一場了！
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