今晚，誰倒垃圾？就用「Tap of War」來決定吧！（iPhone, iPad）

生活中總是會遇到一些需要抉擇的時候，例如今晚誰去倒垃圾、誰洗碗、誰掃地拖地、誰去買晚餐、誰上台報告、又是誰要負責清貓砂……等，每次都跟家人、室友、同學爭個你死我活，，

最後還得靠猜拳或抽籤來決定嗎？

NO！NO！NO！下次不妨就改用「Tap of War」來決定吧！它是一款很簡單的拔河小遊戲，以點擊速度來進行比賽，將螢幕切分成兩半，兩位玩家各據一方，比賽開始時就儘可能的快速點擊螢幕，速度越快就能逐步將自己的色塊佔據整個畫面，最快達陣的一方就是贏家囉！

除了可在主程式中使用外，「Tap of War」也有提供通知中心的 Widget 小工具，需要時只要切換到通知中心就能快速比上一場，經常需要與他人決鬥的話（嗯？），可以參考看看哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Tap of War

Tap of War 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Daniel Storm

Daniel Storm 官方網站： https://twitter.com/DanielStormApps

https://twitter.com/DanielStormApps 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Tap of War」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

打開遊戲後可看到畫面分為藍紅兩半，參與的玩家一人選定一邊後，點擊畫面倒數三秒就會開始比賽。

開始比賽時，就要儘可能的快速點擊，點擊速度越快的人就能獲得最後的勝利！點擊「Tap to reset」可再進行下一局。

如果隨時都需要跟人比劃一下，就可以將「Tap of War」加入通知中心裡，這樣不用解鎖螢幕就能快速比上一場了！