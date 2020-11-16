CleanPNG 超過 300 萬張去背 PNG 圖檔素材，免費下載設計更輕鬆！

在做設計時為了取得適合的素材，難免都要幫照片、圖片去背以便後續的使用，去背雖然是基本功，，

但若可以取得已經去背好的素材，那對設計師來說更是事半功倍！

這個「CleanPNG」素材網站就提供了超過 300 萬張已去背的 PNG 圖檔素材，全都開放免費下載，而且使用不受限制。不需用 Email 註冊，也不需使用其它的社群帳號登入，直接點擊就能下載，不過仍然會判斷你是不是機器人就是了，只是多點擊一下也不麻煩。

網站以水彩、聖誕節、邊框、箭頭、花、雪、愛心及 Coronavirus 將圖檔進行分類，你也可以輸入英文關鍵字來查找相關的素材，在分類項目下還可再使用篩選器設定條件來進一步篩選，例如你可以用顏色或圖片類型、大小做為條件，來找到更符合需求的素材。

提供的圖檔數量相當多，種類也很豐富，有許多不同的風格可選擇，絕對可以大大縮短設計的時間唷！有需要的朋友可以將網站加入收藏。

繼續閱讀

 

網頁畫面：

開啟網站後，在右上角可看到圖檔分類，也可以輸入關鍵字來搜尋，或是搜尋欄下方也有熱門的關鍵字可參考。

 

點入分類後，上方還可以再點擊「All Filters」展開篩選器。

 

這邊就可以使用排序、圖檔大小、類型與顏色來進一步篩選符合需求的圖檔素材。

 

點入喜歡的素材後，就可以在下方看到它的解析度、檔案大小及提供者的資訊。點擊「Free Download」即可下載。

 

雖然不需要登入或註冊帳號，但仍會需要確定使用者是否是機器人，勾選「我不是機器人」後就可以選擇圖檔要儲存的位置了。

 

最後更新：11-16, 2020 下午 4:46

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。

Facebook 留言板