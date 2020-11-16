someday 清爽簡潔又好看的待辦清單 App（iPhone）

生活中已經有太多麻煩、複雜的事，「soneday」要讓你的待辦清單用最簡單輕鬆的方式來記錄。

它將待辦事項分為今天、明天與某天，你要做的只需要將事項填入即可，，

記錄在「明天」的事項將會在隔天自動移到「今天」的分類中，而那些「總有一天」要做的事，還是依然會留在「某天」裡。當然，「今天」未完成的事，也會繼續留在「今天」。

若有一天，想將「某天」裡的待辦事項在「今天」完成，不需重新填寫，最少只要簡單點擊 3 下就能立即將事項移動到「今天」的待辦清單中，操作方式超直覺也相當方便。

程式支援夜間模式，並提供七種主題顏色可選擇，不過這邊的主題顏色只會在小圖示上展現，基底還是會保持白或黑，看起來十分有趣，很適合喜歡簡約風格的朋友來使用哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： someday

someday 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Nicolas Glennon Ramirez

Nicolas Glennon Ramirez 官方網站： https://someday.im/

https://someday.im/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone 中開啟 App Store 並搜尋「someday」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 要開始使用前，必須先輸入 Email 後，按下「Let’s go!」才能正式進入。進入清單後就可以看到「today」、「tomorrow」及「someday」三個分類。

第2步 點擊右下角的圖示就可以新增事項，輸入事項後，點擊「today」可切換分類，最後按下「add」即完成新增。

第3步 點入分類就可以看到詳細的清單內容，勾選完成的事項即會從清單中刪除。點擊事項名稱則可以將事項移動到其它的分類中。

第4步 點擊右上角的「齒輪」可開啟設定功能，這邊就可以切換夜間模式或是更換不同的顏色主題。