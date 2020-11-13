參加韓檢 TOPIK 必備！「WuLi 韓語」聽力/閱讀/寫作考古題（Android）
學習韓語的朋友，若想給自己一個簡單又明確的學習目標，肯定就是要通過 TOPIK 韓國語能力測驗了吧！而要準備語文方面的測驗，，
「WuLi 韓語」收錄了 TOPIK I 與 TOPIK II 兩個等級，自第 35 期之後的歷屆考古題，包含聽力、閱讀與寫作，聽力的部份還有提供變速選項，可將語音考題語速放慢，回答後還會提供聽力的原文與中文翻譯，讓你可以更容易理解。閱讀測驗則有提供中文參考與答案解析。
寫作的部份有提供中文的題目大意，還有參考答案，可以有助於提升寫作技巧。除了常規的考古題外，程式也有提供「隨機抽題」的功能，每回會在題庫中隨機取出 5 題來進行測驗，所有答錯的題目也會統一收集在「錯題集」中，方便復習。
所有的學習記錄程式都會進行統計，包含正確率、累計答題數、學習天數等，以圖表的方式來呈現，讓你能更容易了解自己的學習狀況。正準備參考 TOPIK 的話，不妨下載來輔助學習唷！
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：WuLi 韓語
- 軟體語言：繁體中文,簡體中文
- 開發人員：HataSei
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：Android 5.0 以上版本
- 網路需求：必須連接網路使用
- 軟體下載：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「WuLi 韓語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
操作畫面：
開啟程式後可選擇語言介面及測驗等級，按下「開始」就能進入考古題囉！TOPIK I 分為「聽力」與「閱讀」單元，分別都有 7 屆考古題可以使用。
點入「聽力」考古題後，可在下方點擊播放就會開始播放考題語音，選擇答案後就可以立即知道是否答對，下方會列出中文翻譯與題目原文。如果覺得題目語音唸得太快，可點擊右下角的「1X」，即可切換為「0.8X」放慢語速。
在右上角的「星星」可將題目加入收藏，「田」可展開題目列表」。中途離開或全數答完題目就會顯示測驗結果。
「閱讀」的題目在回答後一樣會顯示中文與題目大意。
在上方分別可切換到「收藏夾」、「隨機抽題」與「錯題集」。
點擊左上角可展開選單，在上方會隨機顯示一個單詞。「學習統計」會以圖表來呈現你的學習狀況。在光線昏暗的環境下可切換為「黑暗模式」，使用起來會更加舒適哦！
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