參加韓檢 TOPIK 必備！「WuLi 韓語」聽力/閱讀/寫作考古題（Android）

學習韓語的朋友，若想給自己一個簡單又明確的學習目標，肯定就是要通過 TOPIK 韓國語能力測驗了吧！而要準備語文方面的測驗，，

無論是聽力、閱讀還是寫作，在考前都必須要多做練習，這個「WuLi 韓語」絕對會是你考前練習的最佳幫手！

「WuLi 韓語」收錄了 TOPIK I 與 TOPIK II 兩個等級，自第 35 期之後的歷屆考古題，包含聽力、閱讀與寫作，聽力的部份還有提供變速選項，可將語音考題語速放慢，回答後還會提供聽力的原文與中文翻譯，讓你可以更容易理解。閱讀測驗則有提供中文參考與答案解析。

寫作的部份有提供中文的題目大意，還有參考答案，可以有助於提升寫作技巧。除了常規的考古題外，程式也有提供「隨機抽題」的功能，每回會在題庫中隨機取出 5 題來進行測驗，所有答錯的題目也會統一收集在「錯題集」中，方便復習。

所有的學習記錄程式都會進行統計，包含正確率、累計答題數、學習天數等，以圖表的方式來呈現，讓你能更容易了解自己的學習狀況。正準備參考 TOPIK 的話，不妨下載來輔助學習唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： WuLi 韓語

WuLi 韓語 軟體語言： 繁體中文,簡體中文

繁體中文,簡體中文 開發人員： HataSei

HataSei 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「WuLi 韓語」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後可選擇語言介面及測驗等級，按下「開始」就能進入考古題囉！TOPIK I 分為「聽力」與「閱讀」單元，分別都有 7 屆考古題可以使用。

點入「聽力」考古題後，可在下方點擊播放就會開始播放考題語音，選擇答案後就可以立即知道是否答對，下方會列出中文翻譯與題目原文。如果覺得題目語音唸得太快，可點擊右下角的「1X」，即可切換為「0.8X」放慢語速。

在右上角的「星星」可將題目加入收藏，「田」可展開題目列表」。中途離開或全數答完題目就會顯示測驗結果。

「閱讀」的題目在回答後一樣會顯示中文與題目大意。

在上方分別可切換到「收藏夾」、「隨機抽題」與「錯題集」。

點擊左上角可展開選單，在上方會隨機顯示一個單詞。「學習統計」會以圖表來呈現你的學習狀況。在光線昏暗的環境下可切換為「黑暗模式」，使用起來會更加舒適哦！