2017/1/9 更新：Dns Jumper 軟體版本更新至 2.1 最新版。

DNS主要是在上網時用來解析網域名稱（網址）、導引到正確主機IP位址的服務，一般網路服務供商（ISP，也就是HINET、台灣固網之類的網路公司）都會為自己的用戶提供穩定、可靠的DNS服務，讓大家可以正常上網。

自從OpenDNS與Google等廠商都陸續提供以高安全性與高反應速度...等特性為訴求的新型態DNS解析服務後，不少人都會因應不同狀況使用不同DNS主機來瀏覽網頁或做相關測試。

如果你因為工作上的需求常常需要使用內部或外部不同的DNS主機來解析網址、測試網路服務的話，可以試試看下面這個DNS Jumper免費軟體，透過它快速切換、套用不同DNS設定值，不用再到控制台的層層選單慢慢按囉。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： DNS Jumper

DNS Jumper 軟體版 本：2.1

本：2.1 軟體語言： 英文、簡體中文

英文、簡體中文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 452KB

452KB 系統支援： Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援32與64位元系統）

Windows XP/Vista/Win7/Win 8/Win 10（支援32與64位元系統） 官方網站： http://www.sordum.com/

http://www.sordum.com/ 軟體下載： 按這裡

DNS Jumper提供一個相當簡單好用的圖形操作介面，除了支援多網卡設定之外，還內建了將近20組免費DNS解析服務，更可手動自行設定多組不同DNS主機，還提供了「Fastest Dns」速度檢測功能，讓我們測試看看哪組DNS反應速度比較快。

操作介面：

第1步 將DNS Jumper軟體下載回來、解壓縮後，直接按兩下執行「DnsJumper.exe」程式即可使用，免安裝。 DNS Jumper提供多國語言介面，不過Chinese的部份只有簡體中文。

第2步 要開始使用時，請先選擇好你要設定的網卡，然後在下方選單中點選你要使用的DNS伺服器，如「Google」。

第3步 選擇好之後，直接按左邊的「應用DNS」按鈕即可將指定網卡的DNS改為新的設定值。如果想檢測DNS伺服器的回應速度，可以按一下IP下方的按鈕測試看看。

第4步 另外我們也可以按左邊的「最快DNS」按鈕檢測目前清單中哪組DNS伺服器的回應速度最快，按下去就可以一一檢測。

第5步 如果你想手動新增其他DNS伺服器IP的話，請按一下選單右邊的「+」按鈕，自行設定。